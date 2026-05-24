Иранская сборная по футболу перенесет свой тренировочный лагерь ЧМ-2026 из США в Мексику — иранская футбольная федерация

Фото: EPA

Фото: EPA

Тренировочная база сборной Ирана по футболу будут перенесена из США в Мексику. Об этом заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. 

По его словам, сборная получила на это одобрение от FIFA. Организация пока это заявление не комментировала. 

Изначально тренировочный лагерь команды должен был находиться в Тусоне, штат Аризона. О его переносе начали говорить после начала войны на Ближнем Востоке: ссылались на неопределенность с выдачей виз и возможные проблемы с безопасностью. 

Теперь федерация сообщила, что команда будет базироваться в мексиканском городе Тихуана к югу от Сан-Диего: 

«К счастью, после поданных нами запросов и встреч с представителями FIFA и организаторами чемпионата мира в Стамбуле, а также онлайн-встречи, которую мы провели вчера в Тегеране с уважаемым генеральным секретарем FIFA, наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была удовлетворена», — говорится в заявлении Таджа.

Сборная Ирана будет играть матчи группы G в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня, а затем встретится с Египтом 26 июня в Сиэтле. На предыдущих чемпионатах дальше первого раунда команда, впрочем, не проходила. 

Еще в самом начале войны Израиля и США против Ирана министр спорта страны объявил, что Тегеран не будет принимать участие в чемпионате мира по футболу. Он тогда обвинил Штаты в убийстве лидера Али Хаменеи, назвав Вашингтон «коррумпированным режимом». Тогда же, в марте, в FIFA заявили, что не согласны переносить матчи иранской сборной из США в Мексику, а президент США Дональд Трамп намекал, что Тегерану «не следует участвовать» в чемпионате из соображений безопасности. 

В конце апреля, однако, президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что Тегеран все же примет участие в чемпионате мира по футболу этим летом. 

