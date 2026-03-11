Сборная Ирана не поедет на чемпионат мира по футболу, одной из стран-хозяев которого будут США

Сборная Ирана по футболу не будет принимать участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в этом году в нескольких странах — в том числе в США. Об этом сообщил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали, пишет агентство Reuters.

«Учитывая, что этот коррумпированный режим убил нашего лидера [Али Хаменеи], мы ни при каких обстоятельствах не можем участвовать в чемпионате мира по футболу. <...> Учитывая их враждебные действия по отношению к Ирану, они навязали нам две войны за восемь или девять месяцев и убили и сделали мучениками тысячи наших людей. Поэтому мы, безусловно, не можем допустить подобного присутствия», — сказал Доньямали.

Подал ли Иран официальное уведомление в ФИФА об отказе от участия в ЧМ, неясно. В Международной ассоциации это заявление иранского министра пока не комментировали. Регламент ФИФА предусматривает штрафные санкции за отказ от участия — штраф зависит от даты подачи заявления на отказ от участия в чемпионате.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году запланирован на 11 июня — 19 июля. Он пройдет в США, Мексике и Канаде. Иран входит в группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией, и все три матча этой группы были запланированы в США: два — в Лос-Анджелесе и один — в Сиэтле.

На прошлой неделе в Атланте прошел саммит ФИФА по планированию команд на чемпионат мира. Иран стал единственной страной-участницей, отсутствовавшей на встрече.

