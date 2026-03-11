Одна из иранских футболисток, отказавшихся петь гимн, раскрыла Тегерану местонахождение партнерш, которые попросили убежища в Австралии

Участниц женской сборной Ирана, которые попросили убежища у Канберры, вывезли из безопасной локации из-за раскрытия их местоположения, сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Бëрк. По его словам, неназванная спортсменка передумала и связалась с иранским посольством.

«В Австралии люди могут изменить свое решение, люди могут свободно передвигаться. К сожалению, принимая это решение, она, по совету партнерш по команде и тренера, обратилась в иранское посольство, чтобы ее забрали. Им был предоставлен выбор. В этой ситуации мы позаботились о том, чтобы никто не торопил их и на них не оказывали давления. Мы не могли устранить давление, связанное с обстоятельствами, в которых они оказались: то, что им могли сказать заранее, и то давление, которое они могли ощущать из-за возможных последствий для членов своих семей», — рассказал Бëрк.

Всего убежища в Австралии попросили шесть футболисток и сотрудница штаба, которым удалось сбежать из отеля, где проживала сборная. На родине им грозит преследование из-за того, что они отказались петь национальный гимн исламской республики перед игрой с Южной Кореей на турнире AFC Women’s Asian Cup. Иранская государственная пропаганда назвала их предателями и призвала наказывать тех, кто выступает против страны в военное время.

Предоставить им убежище ранее призвал Австралию президент США Дональд Трамп. По его словам, в случае возвращения на родину их «скорее всего убьют». Он также пообещал, что в случае отказа футболисток примут в Соединенных Штатах.

«Однако некоторые считают, что им необходимо вернуться, потому что они беспокоятся за безопасность своих семей, включая угрозы этим родственникам, если они не вернутся», — написал американский лидер.

Ранее опасения за безопасность спортсменок высказал и глобальный профсоюз профессиональных футболистов. Десятки тысяч человек подписали петицию с призывом к австралийскому правительству обеспечить футболисткам безопасность.

Тем временем сборная Ирана по футболу не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом. По словам министра спорта исламской республики Ахмада Доньямали, решение связано с текущей войной на Ближнем Востоке.

«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты. По этой причине у нас определенно нет возможности участвовать в подобном», — заявил глава Минспорта.

Ранее глава Иранской футбольной федерации Мехди Тадж усомнился в возможности участия мужской сборной, ссылаясь на инцидент с женской командой на турнире в Австралии.