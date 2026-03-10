Австралия выдала гуманитарные визы пяти футболисткам из Ирана, отказавшимся петь национальный гимн перед матчем

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк с членами женской сборной Ирана по футболу / Tony Burke / Twitter
Пять футболисток сборной Ирана по футболу получили гуманитарные визы Австралии. На родине им грозило преследование после того, как они отказались петь национальный гимн перед игрой. Об этом пишут Би-би-си и ABC News.
Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что спортменки перемещены в «безопасное место» и находятся под защитой полиции.
«Они хотят ясно дать понять, что не являются политическими активистами. Это спортсменки, которые хотят быть в безопасности. <...> Такая же возможность есть и для других членов команды. Австралия полюбила женскую сборную Ирана по футболу. Эти женщины невероятно популярны здесь», — сказал он.
Берк также назвал имена пяти футболисток, получивших визы: Фатеме Пасандиде, Захра Ганбари, Захра Сарбали, Атефе Рамезанизаде и Мона Хамуди. По гуманитарным визам они смогут остаться жить, работать и учиться в стране.
2 марта перед игрой с Южной Кореей на турнире AFC Women’s Asian Cup иранские футболистки стояли молча во время исполнения национального гимна. Этот поступок резко осудили иранские государственные СМИ: например, комментатор телеканала Islamic Republic of Iran Broadcasting назвал действия команды «вершиной бесчестия» и призвал жестко наказывать тех, кто выступает против государства в военное время.
Бывший капитан сборной Австралии по футболу и правозащитник Крейг Фостер в разговоре с Би-би-си также говорил, что женщинам не дают общаться с прессой в Австралии представители иранской сборной:
«Их держат в заложниках в отеле представители руководства команды. Им отказывают в возможности общаться с членами местного сообщества, друзьями, родственниками или любыми другими людьми, оказывающими им поддержку, будь то юристы или кто-либо еще. У кого-то могут быть опасения, у других — нет, но мы знаем, что у большинства из них дома есть семьи, у некоторых — дети, и даже если им предложат остаться в Австралии, даже если они почувствуют себя в опасности, многие из них могут отказаться от этой возможности. Самое главное, чтобы такая возможность [остаться] у них была».
Накануне предоставить спортсменкам убежище Австралию призвал президент США Дональд Трамп. Он написал в своей соцсети Truth Social, что по возвращении в Иран их «скорее всего, убьют». Позднее он опубликовал новый пост, в котором говорилось, что с ситуацией пяти спортсменок «уже разобрались», а «остальные — в процессе».
«Однако некоторые считают, что должны вернуться, потому что опасаются за безопасность своих семей, включая угрозы в их адрес, если они не вернутся. В любом случае, премьер-министр отлично справляется с этой довольно деликатной ситуацией. Боже, благослови Австралию!» — написал он.