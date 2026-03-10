Австралия выдала гуманитарные визы пяти футболисткам из Ирана, отказавшимся петь национальный гимн перед матчем

Пять футболисток сборной Ирана по футболу получили гуманитарные визы Австралии. На родине им грозило преследование после того, как они отказались петь национальный гимн перед игрой. Об этом пишут Би-би-си и ABC News.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что спортменки перемещены в «безопасное место» и находятся под защитой полиции.

«Они хотят ясно дать понять, что не являются политическими активистами. Это спортсменки, которые хотят быть в безопасности. <...> Такая же возможность есть и для других членов команды. Австралия полюбила женскую сборную Ирана по футболу. Эти женщины невероятно популярны здесь», — сказал он.

Берк также назвал имена пяти футболисток, получивших визы: Фатеме Пасандиде, Захра Ганбари, Захра Сарбали, Атефе Рамезанизаде и Мона Хамуди. По гуманитарным визам они смогут остаться жить, работать и учиться в стране.