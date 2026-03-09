Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Австралии предоставить убежище иранской женской сборной по футболу после того, как они отказались петь национальный гимн перед матчем. По словам Трампа, спортсменкам может угрожать убийство.



«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу быть принудительно возвращенной в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, США примут их. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Дж. Трамп», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.



2 марта перед игрой против Южной Кореи в рамках турнира AFCWomen’s Asian Cup иранские футболистки стояли молча во время исполнения национального гимна. Иранские государственные СМИ резко осудили этот поступок: комментатор телеканала Islamic Republic of Iran Broadcasting Мохаммед Реза Шахбази назвал действия команды «вершиной бесчестия» и призвал жестко наказывать тех, кто выступает против государства в военное время. Правозащитники после этих заявлений выразили опасения за безопасность спортсменок, поскольку в Иране за государственную измену предусмотрена смертная казнь.

Дополнительные опасения вызвало то, что в последующих матчах — против Австралии и Филиппин — игроки уже исполняли гимн и отдавали воинское приветствие. По данным источников СМИ, на спортсменок могли оказывать давление представители иранских властей.

После скандала ряд общественных деятелей и правозащитников призвали защитить футболисток. Ирано-британский комик Омид Джалили и сын последнего шаха Ирана Reza Pahlavi публично попросили австралийские власти обеспечить им безопасность. В стране также появилась онлайн-петиция с требованием упростить процедуру предоставления убежища членам команды.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что власти поддерживают права иранских женщин и свободу выражения мнений, но не комментируют возможные решения по конкретным людям.



По данным СМИ, вокруг отеля, где остановились игроки, усилена охрана. Телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере пять членов команды покинули гостиницу и находятся в безопасности под защитой полиции. Австралийские власти эту информацию официально не подтверждали.