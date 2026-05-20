Сенат США с восьмой попытки проголосовал за резолюцию, которая обяжет Трампа согласовывать любые военные действия с Конгрессом

Фото: Bloomberg

Сенат в США во вторник одобрил резолюцию о военных полномочиях президента, которая в случае окончательного принятия Палатой представителей обяжет президента Дональда Трампа получить одобрение Конгресса для продолжения войны в Иране. Об этом пишут агентство Reuters и газета The New York Times

Документ поддержали 50 голосами против 47. Ранее в этом году республиканцы в Сенате блокировали семь предыдущих попыток продвижения аналогичных резолюций. Это была восьмая попытка продвинуть подобный документ. 

Авторы резолюции утверждают, что полномочия по отправке войск на войну должны принадлежать Конгрессу, а не президенту, как это и предусмотрено Конституцией. Если она будет окончательно принята, Трамп будет обязан согласовывать любые дальнейшие военные действия против Ирана с Конгрессом. 

Reuters, однако, отмечает, что во вторник прошло процедурное голосование — на нем сенаторы только решали, стоит ли вообще рассматривать документ на официальном голосовании. Одобрение резолюции сейчас позволит обсудить ее и вынести на голосование в ближайшие недели. 

Однако, даже если Сенат в итоге поддержит резолюцию, ее еще ожидает Палата представителей, возглавляемая республиканцами. И там, и там документ должен набрать больше 2/3 голосов, чтобы преодолеть вето президента. 

Ранее президент Дональд Трамп руководствовался законом США о военных полномочиях 1973 года, принятым во время войны во Вьетнаме (The War Powers Resolution). Согласно ему, президент США может без согласования с Конгрессом вести военные действия только в течение 60 дней. Конгресс же должен санкционировать войну в течение 60 дней с момента ее начала — этот срок истек в конце апреля. Закон предусматривает возможность продлить этот срок на 30 дней. 

Первого мая на фоне истечения 60-дневного срока Трамп уведомил Конгресс, что война с Ираном «завершена», сославшись на действующее перемирие. США тем не менее все еще сохраняют военное присутствие в регионе: американские военные блокируют иранские порты и наносят удары по иранским судам, а Иран фактически блокирует Ормузский пролив и атакует американские корабли.

