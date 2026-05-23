Экс-сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина, защищавшего основателя Baring Vostok, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

По данным «Интерфакса», дело связано с манипуляциями по долговым обязательствам Думы. Ущерб оценили более чем в 20 млн рублей. Подробности не приводятся. В свою очередь, собеседники издания РБК связывают преследование юриста с обстоятельствами гражданско-правового спора, в рамках которого адвокат представлял интересы своего доверителя.

Клеточкин специализируется на корпоративных спорах, реструктуризации и банкротстве, а также взаимодействии с государственными органами и силовиками. Он представлял, помимо прочих, интересы основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. В 2021 году суд счел американца и еще шестерых фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд рублей и приговорил к условным срокам. Калви покинул Россию.

Василий Дума в 1990-е руководил рядом нефтяных компаний, в том числе «Славнефть», «Уралнефтесервис» и «Лукойл-Транснефтепродукт». С 2004 по 2011 годы он был членом Совета Федерации.

Этой весной в России задержали как минимум четырех известных адвокатов. В середине апреля силовики пришли за Сергеем Крикуном, которому вменили покушение на убийство в 1997 году. Он защищал криминального авторитета, бывшего лидера так называемой тамбовской преступной группировки из Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина. В начале мая в Москве задержали адвоката Александра Карабанова по делу о мошенничестве. Среди его клиентов семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также бизнесмена Умара Джабраилова. На этой неделе также стало известно о деле против адвоката Игоря Поповского, защищавшего анархиста Руслана Сидики и добивавшегося расследования его заявлений о пытках. Против юриста возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.