Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

54

 

 

 

 

 

Новости

В Москве задержали адвоката Карабанова, который защищал Сергея Полонского, Умара Джабраилова и полковника Дмитрия Захарченко

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Москве задержали адвоката Александра Карабанова. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР, он подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Карабанов получил 2 млн рублей от гендиректора компании, который проходит по делу о хищениях на поставках продукции для  АО «Концерн Калашников». Предприниматель обратился к Карабанову за юридической помощью, и адвокат убедил его, что благодаря своим связям в правоохранительных органах сможет добиться снятия обвинения. 

«В ходе встреч и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей — в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов», — рассказали в СКР. Следствие считает, что в действительности у Карабанова не было возможности повлиять на ход дела и что он не собирался никому передавать полученные деньги.

Он известен как человек, защищавший бизнесменов Сергея Полонского и Умара Джабраилова, а также полковника Дмитрия Захарченко и генерала Александра Дрыманова.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  3. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  4. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  5. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте