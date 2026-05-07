В Москве задержали адвоката Карабанова, который защищал Сергея Полонского, Умара Джабраилова и полковника Дмитрия Захарченко

В Москве задержали адвоката Александра Карабанова. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР, он подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Карабанов получил 2 млн рублей от гендиректора компании, который проходит по делу о хищениях на поставках продукции для АО «Концерн Калашников». Предприниматель обратился к Карабанову за юридической помощью, и адвокат убедил его, что благодаря своим связям в правоохранительных органах сможет добиться снятия обвинения.

«В ходе встреч и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей — в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов», — рассказали в СКР. Следствие считает, что в действительности у Карабанова не было возможности повлиять на ход дела и что он не собирался никому передавать полученные деньги.

Он известен как человек, защищавший бизнесменов Сергея Полонского и Умара Джабраилова, а также полковника Дмитрия Захарченко и генерала Александра Дрыманова.