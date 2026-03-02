Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве — СМИ

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве, сообщают каналы «112» и Baza.

По данным «112», Джабраилова госпитализировали из столичной гостиницы в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти его врачи не смогли. Рядом с телом нашли пистолет.

В 2017 году полиция задержала Джабраилова за то, что он устроил стрельбу из наградного пистолета в номере московского отеля Four Seasons. Сразу же после инцидента «Единая Россия» приостановила членство Джабраилова в партии.

Бизнесмен признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей за стрельбу и на 4 тысячи рублей — за употребление наркотических средств. Экспертиза установила, что в момент происшествия он находился под воздействием кокаина.

Ранее Джабраилов занимал должности представителя в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Чеченской Республики (2004—2009) и заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам (2004—2009).