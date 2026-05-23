Администрация Трампа ужесточила условия выдачи грин-карт. Теперь большинству иммигрантов придется уехать из США, чтобы подать заявку

The Insider
Администрация Дональда Трампа изменила правила подачи заявлений на получение постоянного вида на жительство в США. Как сообщается на сайте Службы гражданства и иммиграции (USCIS), иностранцы, желающие изменить свой статус, должны делать это через консульскую процедуру в Госдепартаменте за пределами страны.

«Отныне иностранец, временно находящийся в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления, исключение может быть сделано только в связи с особыми обстоятельствами. Эта политика позволяет нашей иммиграционной системе функционировать так, как это задумано по закону, вместо того чтобы поощрять лазейки. Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство», — пояснил представитель USCIS Зак Калер.

По его словам, иностранцы, прибывшие в США по студенческим, рабочим или туристическим визам, должны покинуть страну по истечении положенного срока. «Их поездка не должна служить первым шагом в процессе получения грин-карты», — заявил Калер.

Критики новой политики утверждают, что прежняя система позволяла семьям не разлучаться на время длительного процесса получения грин-карты, пишет Би-би-си.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные федеральных властей, США ежегодно выдают более 1 млн грин-карт. При этом более половины заявителей подавали документы, уже проживая в США.

