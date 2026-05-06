Иммиграционная политика Трампа усугубляет проблему США с нехваткой медработников — Bloomberg

Иммиграционная политика Трампа поставила сотни иностранных врачей-ординаторов перед риском потерять место в американских больницах накануне ключевого дедлайна 1 июля — дня, когда традиционно начинаются новые программы ординатуры и фелоушипов, пишет Bloomberg Businessweek. В январе Служба гражданства и иммиграции (USCIS) заморозила рассмотрение виз, разрешений на работу и заявлений на грин-карту для граждан 39 стран, признанных «высокорисковыми», — среди них Афганистан, Иран и Нигерия. В конце апреля ведомство обновило информацию на сайте, указав, что там возобновляют рассмотрение заявлений врачей в штатном режиме, однако уже с расширенными проверками — биографии, биометрии и профилей в соцсетях — в том числе для тех, кто давно работает с пациентами.

Отмечается, что в США наблюдается системный дефицит медиков — по данным Национального центра анализа медицинских кадров, к 2028 году нехватка врачей в стране превысит 113 тысяч специалистов. Четверть из 325 тысяч практикующих врачей в США — выпускники иностранных медшкол, более 11 тысяч из них работают по визе H-1B для высококвалифицированных специалистов, еще около 17 500 проходят фелоушипы по визе J-1. Традиционно американские больницы заполняли вакансии в малообеспеченных и сельских районах именно иностранными медиками, однако теперь директора программ не уверены, успеют ли разрешения прийти вовремя, и рассматривают возможность найма менее квалифицированных сотрудников.

Некоторым врачам приходится думать об отъезде из страны уже сейчас, как, например, Паскаю (псевдоним), нигерийскому ординатору, работавшему в Филадельфии. В феврале больница отстранила его от работы после того, как истек срок его визы H-1B, а ответа на заявление о ее продлении так и не поступило. Пациентов перераспределили к другим врачам, из-за чего Паскай может не набрать необходимые часы практики для допуска к специализационным экзаменам. Он сказал:

«Если правительство действительно намеревалось бы снять заморозку, кто-нибудь вышел бы и сообщил, что мое заявление одобрено. Похоже, цель была одна — вынудить людей к добровольной депортации из-за страха и финансового истощения».

Bloomberg пишет, что сотни врачей оказались в схожей ситуации и обращались в суды, — и судьи вставали на сторону врачей. Также отмечается, что от тех, кто уже много лет работает с пациентами, теперь требуют рекомендательные письма о «нравственном облике» и сведения о наличии у них «антиамериканских взглядов».

В июне 2025 года Трамп ввел полный запрет на въезд для граждан 12 стран, включая Иран, а для граждан еще семи государств запрет коснулся постоянной иммиграции и большинства виз. Запрет повторял аналогичную меру первого президентского срока Трампа, однако, в отличие от 2017 года, он распространился в том числе на людей, уже находящихся и работающих на территории страны. В январе ведомство расширило список «высокорисковых» стран до 39, заморозив рассмотрение рабочих виз и разрешений для их граждан.