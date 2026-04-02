Thomson Reuters снабжает американскую иммиграционную полицию ICE данными, необходимыми для массовых депортаций — 404 Media

Медиакомпания Thomson Reuters снабжает иммиграционную полицию США (ICE) персональными данными о миллионах людей — в том числе через систему искусственного интеллекта Palantir, которую ведомство использует для выбора кварталов, в которых проводятся облавы. Об этом свидетельствуют документы и источники, с которыми ознакомилось издание 404 Media.

Thomson Reuters продает персональную информацию под брендом CLEAR. По данным закупочной документации Министерства внутренней безопасности (DHS), в базу входят имена, адреса, даты рождения, телефонные записи, номера водительских удостоверений, данные о транспортных средствах, номера социального страхования, сведения о семейном положении и членах домохозяйства, а также публичная активность в соцсетях. Там же указано, что «без этих данных DHS не смогло бы столь оперативно устанавливать цели, связанные с преступными организациями, терроризмом и иммиграционными нарушениями».

Согласно внутренней документации, данные CLEAR фигурируют в системе Palantir под названием ELITE (Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement): она выводит на карту потенциальных кандидатов на депортацию, формирует досье на каждого и присваивает «рейтинг уверенности» в актуальности адреса. Бывший сотрудник Palantir подтвердил 404 Media, что CLEAR использовался еще в предшествующей системе FALCON — до перехода на ELITE. Двое источников в DHS также считают, что упоминание CLEAR во внутренних материалах ICE относится именно к продукту Thomson Reuters.

Данные компании задействованы и в приложении Mobile Companion производства Motorola. В материалах для агентов ICE говорится, что сочетание сети считывания автомобильных номеров Motorola с базой CLEAR позволяет «вывести расследования с участием транспортных средств на более точный уровень». Параллельно около 200 сотрудников Thomson Reuters подписали письмо руководству компании с выражением обеспокоенности контрактами с ICE и DHS — особенно на фоне операции Metro Surge в Миннесоте, во время которой агенты застрелили двух граждан США.

Ранее сообщалось, что ICE получила доступ к базе данных страховых компаний ISO ClaimSearch, содержащей сведения о более чем 1,8 млрд страховых претензий и 58 млн медицинских счетов, — и использует ее для отслеживания людей, подлежащих депортации.