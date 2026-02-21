Агенты ICE весной 2025 года застрелили 23-летнего американца и скрыли информацию об этом

Весной 2025 года при проверке документов агент миграционной и таможенной полиции ICE застрелил в Техасе 23-летнего гражданина США Рубена Рэя Мартинеса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на внутренние документы министерства внутренней безопасности.

В этих документах утверждается, что Мартинес намеренно сбил агента, помогавшего регулировать движение после ДТП с несколькими машинами, в ответ на это его коллега начал стрелять на поражение. Ранее проблем с законом у Мартинеса не было. Хотя о смерти Мартинеса 15 марта 2025 года сообщали местные СМИ, власти не раскрыли, что в перестрелке участвовали агенты ICE. Формально расследование инцидента все еще продолжается.

С декабря 2025 года в ходе операции Metro Surge в Миннесоте агентами ICE и Пограничной службы были застрелены два гражданина США: Рене Николь Гуд и Алекс Претти. Оба убийства были сняты очевидцами, по видео можно заключить, что застреленные не представляли угрозы для агентов. Их гибель спровоцировала массовые протесты и противодействие со стороны демократического руководства штата. Всего от рук агентов ICE в ходе рейдов погибло как минимум 6 человек, однако ранее Рене Гуд считалась первой погибшей гражданкой США.