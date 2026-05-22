КГБ пришел к родственникам уехавших белорусских активистов из-за акций Дня Воли в Варшаве и Вильнюсе — «Вясна»

В Беларуси 21 мая прошла новая волна обысков у родственников активистов и правозащитников, покинувших страну из-за политического преследования. Как сообщает правозащитный центр «Вясна», сотрудники КГБ пришли как минимум к нескольким семьям белорусов, живущих за границей, а общее число таких визитов, по оценке правозащитников, может исчисляться десятками. Часть обысков, как утверждается, связана с участием эмигрантов в акциях ко Дню Воли в Варшаве и Вильнюсе.

Правозащитница «Вясны» Наста Васильчук рассказала, что сотрудники КГБ пришли в квартиру в Минске, где она зарегистрирована. По ее словам, поводом стало ее участие в праздновании Дня Воли в Варшаве. Она также сообщила, что аналогичные визиты отмечены у части ее знакомых после участия в акции в Вильнюсе. Васильчук назвала происходящее свидетельством того, что репрессии в Беларуси «всё чаще приобретают транснациональный характер».

Бывший политзаключенный и правозащитник «Вясны» Владимир Лабкович сообщил, что обыск у его родственников прошел в рамках нового уголовного дела, возбужденного после его освобождения и выдворения из Беларуси в декабре 2025 года. По его словам, санкция Генпрокуратуры на проведение обыска была выдана еще 8 мая, но процедуру решили приурочить ко Дню политзаключенных Беларуси.

«Это такой „подарок“ от режима. Это сигнал и активистам, и бывшим политзаключенным, что репрессии продолжаются», — заявил Лабкович.

Активист Артём Басалай, живущий в Польше, рассказал, что сотрудники КГБ пришли как в квартиру по месту его регистрации, так и к его родителям. По его словам, силовики описали имущество семьи, а родителей вызвали на допрос в Минск. Басалай утверждает, что против него возбуждены уголовные дела по статьям об «экстремизме», «измене государству» и в связи с участием в акции ко Дню Воли в Варшаве.

Юристка «Вясны» Светлана Головнева заявила, что такие случаи следует рассматривать как часть транснационального преследования белорусов. По ее словам, власти страны пытаются оказывать давление на эмигрантов через родственников, оставшихся в Беларуси, а также используют заочные уголовные дела, угрозы и попытки вербовки. Головнева напомнила, что Международный уголовный суд ранее начал расследование по «ситуации Беларусь/Литва» в связи с возможными преступлениями против человечности, включая депортацию и политически мотивированное преследование белорусов.