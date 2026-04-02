В Беларуси запретили «пропаганду» гомосексуальности, трансгендерности и бездетности

Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, который вводит ответственность за «пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола и бездетности». Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Как заявил директор Национального центра законодательства и правовой информации Андрей Мательский, документ предусматривает появление новых составов административных правонарушений, в том числе связанных с «пропагандой» гомосексуальности, трансгендерности, бездетности, а также педофилии. Конкретные санкции в сообщении не уточняются.

В целом законопроект дополняет КоАП девятью новыми статьями и вводит 43 новых состава правонарушений. Также в действующие нормы внесены десятки корректировок, а часть санкций пересмотрена. Помимо этого, документ регулирует широкий круг сфер — от оборота цифровых токенов и требований к мобильной связи до порядка использования служебных автомобилей и участия в международных мероприятиях.

Законопроект также предусматривает смягчение ответственности в ряде случаев: например, при оперативном устранении нарушений юридические лица могут быть освобождены от наказания. Отдельные изменения касаются профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и расширения ускоренного порядка рассмотрения административных дел.