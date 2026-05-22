Помощником Шойгу в Совбезе Путин назначил связанного с хакерами ГРУ из Fancy Bear кибербезопасника из «Ростеха»

Владимир Путин назначил помощником секретаря Совета безопасности России Андрея Козлова — выходца из структур кибербезопасности «Ростеха», у которого, согласно данным из утечек, был оформлен секретный допуск через войсковую часть 26165. Козлов занял должность, которую до марта занимал генерал Павел Коновальчик, также связанный с этой частью ГРУ. The Insider ранее установил, что в/ч 26165 связана с хакерской группировкой Fancy Bear/APT28, которую обвиняли во взломах штаба Макрона, Демпартии США, НАТО, WADA и российских журналистов.

The Insider удалось подтвердить, что назначенный помощник секретаря Совбеза — это Андрей Геннадьевич Козлов, ранее связанный со структурами в сфере информационной безопасности, близкими к «Ростеху». По телефону, указанному в корпоративных реестрах, ответила женщина, подтвердившая назначение Козлова и пообещавшая передать ему запрос редакции об уточнении биографических данных.

Согласно данным СПАРК, Козлов с мая 2024 года по апрель 2026 года возглавлял Ассоциацию РУСИБ — объединение организаций, работающих в сфере информационной безопасности. Ранее, в ноябре–декабре 2022 года, он был временным генеральным директором АО «РТ-Информационная безопасность» («РТ-ИБ»), ранее называвшегося «ИБ Реформ». Это центр кибербезопасности «Ростеха», отвечающий за защиту информационных систем госкорпорации и ее организаций.

АО «РТ-ИБ» называет себя организацией прямого управления «Ростеха» и «единым центром компетенций по технологическому обеспечению корпоративной системы информационной безопасности» госкорпорации и ее организаций. В презентации компании говорится, что «РТ-ИБ» занимается защитой критической информационной инфраструктуры, мониторингом и реагированием на компьютерные инциденты, тестированием на проникновение и аудитом информационной безопасности. Среди ее клиентов указаны сам «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация и «Уралвагонзавод». У компании также есть лицензия ФСБ на работу с криптографическими средствами и лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

В материалах «Союза машиностроителей России» Козлов также упоминался как первый заместитель гендиректора «ИБ Реформ». В 2022 году он выступал на конференции по защите объектов критической информационной инфраструктуры предприятий ОПК и взаимодействию с ГосСОПКА — государственной системой обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Компания «ИБ Реформ», позднее переименованная в «РТ-ИБ», находится под санкциями США. В базе OFAC она указана как Joint Stock Company Information Security Reform и включена в SDN List по программе RUSSIA-EO14024. В санкционной карточке говорится, что компания связана с деятельностью в сфере информационной безопасности, также указан риск вторичных санкций.

Согласно данным из утечек о пересечении границы и авиаперелетах, с которыми ознакомился The Insider, в 2021 году Козлов посещал Иран, где пробыл около недели.

Предшественник Козлова Павел Коновальчик был освобожден от должности помощника секретаря Совбеза в марте 2026 года. The Insider ранее писал, что в начале 2010-х годов он командовал 180-й отдельной бригадой радиоразведки особого назначения ГРУ под Санкт-Петербургом, а также был связан с 85-м центром специальной службы ГРУ — в/ч 26165. Сотрудников этой части власти США обвиняли во взломе серверов Демократической партии США в 2016 году, а исследователи киберугроз связывают ее с группировкой Fancy Bear/APT28. Украинские и российские источники также связывали Коновальчика с так называемыми войсками информационных операций Минобороны.