Samsung под угрозой общей забастовки работников выплатит сотрудникам полупроводникового подразделения бонусы в среднем $340 000 на человека

Samsung выплатит сотрудникам полупроводникового подразделения бонусы на общую сумму около 40 трлн вон ($26,6 млрд) — в среднем по $340 тысяч на человека, сообщает Bloomberg. Это стало возможным после того, как в последний момент компания заключила соглашение с профсоюзами и предотвратила забастовку 78 тысяч работников.

По условиям предварительного договора, который предстоит утвердить членам профсоюза, Samsung направит 10,5% операционной прибыли на бонусы в виде акций и еще 1,5% — в виде денежных выплат. Схема будет действовать не менее десяти лет при условии, что компания выйдет на установленные финансовые показатели. По прогнозам аналитиков, операционная прибыль Samsung в 2026 году вырастет в семь раз — до 333 трлн вон. Сотрудники самого прибыльного направления, производства чипов памяти, могут получить до 600 млн вон каждый, по оценкам Yonhap.

Выплаты запланированы на начало 2027 года, треть акций можно будет продать сразу, остаток — в течение двух последующих лет. Аналитик Barclays Бамки Сон предупредил, что из-за негибкости корейского рынка труда такая схема рискует стать «бесплатным опционом для работников — они защищены от потерь на спаде и получают дополнительную прибыль на подъеме».

Профсоюз добился переговоров в том числе потому, что конкурент Samsung — SK Hynix — в 2025 году договорился о схожей выплате сотрудникам 10% операционной прибыли ежегодно. Это спровоцировало отток кадров из Samsung. Как отмечается, обе компании вместе с тайваньской TSMC превратились в ключевых поставщиков чипов памяти для мирового ИИ-рынка — их продукция обеспечивает работу дата-центров от США до Ближнего Востока.

Как отметил в комментарии The Insider кореист Федор Тертицкий южнокорейский закон о трудовых стандартах (статья 23, пункт 1) не дает работодателю право без уважительной причины увольнять работника, отправлять его в отпуск / отстранять от работы, временно отстранять от должности, переводить на другую должность, снижать заработную плату или применять иные дисциплинарные взыскания.

Bloomberg пишет, что новость об урегулировании трудового конфликта была воспринята в Южной Корее «как национальное облегчение». На Samsung приходится четверть всего экспорта страны, а потенциальная 18-дневная забастовка могла парализовать мировые поставки чипов. Акции компании после объявления о сделке выросли на 8,5%.