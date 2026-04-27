Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.53

EUR

88.28

OIL

97.22

Поддержите нас

975

 

 

 

 

 

Новости

Samsung уйдет с китайского рынка бытовой электроники, не выдержав конкуренции с местными производителями — Nikkei

The Insider
Иллюстрация к материалу

Samsung готовится уйти с китайского рынка бытовой техники и телевизоров до конца этого года, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Окончательное решение может быть принято уже в конце апреля, после чего компания объявит это сотрудникам и деловым партнерам в КНР.

Главная причина ухода, как пишет агентство, — потеря ценовой конкурентоспособности: китайские производители не только поддерживают низкие цены, но и улучшили качество продукции, усилив позиции на мировых рынках. В сегменте смартфонов и чипов памяти компания намерена сохранить полноценные бизнес-подразделения, тогда как направления бытовой техники могут быть консолидированы или постепенно свернуты. Производство холодильников, стиральных машин и кондиционеров на китайских заводах продолжится, но уже для экспорта на зарубежные рынки.

Нынешние шаги станут продолжением многолетней стратегии. Samsung закрыла телефонный завод в Хуэйчжоу в 2019 году, телевизионное производство в Тяньцзине и компьютерный завод в Сучжоу — в 2020-м, тогда же передав фабрику ЖК-панелей в Сучжоу компании TCL CSOT.

На их место пришли местные конкуренты — Xiaomi, Haier, TCL и Hisense, которые за счет агрессивного ценообразования и собственных цепочек поставок постепенно вытеснили корейский бренд из массового сегмента.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  3. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  4. Проклятие проливов. Как исторический опыт поможет решить вопрос Ормузского коридора
  5. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте