Совет мира Трампа опубликовал 15-пунктный план по восстановлению Газы. Он не сработает, потому что ХАМАС отказывается разоружаться — эксперт

Верховный представитель Совета мира по Газе Николай Младенов опубликовал положения «Дорожной карты» из 15 пунктов по реализации «Всеобъемлющего мирного плана президента Трампа по Газе». Документ был опубликован в X (Twitter) Младенова после брифинга в Совете безопасности ООН.

Пункты 1–5 плана посвящены базовым принципам урегулирования

Пункты 6–11 касаются вопросов безопасности

Пункты 12–14 относятся к международным силам стабилизации и выводу из сектора Армии обороны Израиля ЦАХАЛ

Пункт 15 касается реконструкции

Пункт 1. Приверженность резолюции Совбеза ООН и мирному плану

План предполагает переход Газы от войны и гуманитарного кризиса к восстановлению, реконструкции и палестинскому самоуправлению с перспективой создания палестинской государственности.

Пункт 2. Выполнение уже взятых обязательств

До перехода к следующему этапу стороны должны выполнить условия действующих договоренностей о прекращении огня, включая гуманитарную помощь, поставки топлива, работу переходов и вопросы жилья.

Пункт 3. Международная проверка выполнения

Каждый следующий этап должен запускаться только после независимой проверки выполнения обязательств обеими сторонами. План строится на принципе взаимности.

Пункт 4. Переходная система управления Газой

Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) должен стать временным палестинским гражданским органом власти. Международные структуры будут координировать вопросы безопасности, восстановления и гражданского управления.

Пункт 5. Роль ХАМАС

Документ предусматривает отделение вооруженных структур от системы управления. При этом обычные госслужащие и муниципальные сотрудники не должны подвергаться коллективному наказанию.

Пункт 6. «Один орган власти, один закон, одно оружие»

Только уполномоченные палестинские структуры смогут осуществлять функции безопасности и носить оружие. Параллельные вооруженные структуры должны прекратить деятельность.

Пункт 7. Реформа полиции

План предусматривает проверку сотрудников полиции, интеграцию части персонала в новые гражданские структуры и передачу оружия полиции под контроль NCAG.

Пункт 8. Поэтапное разоружение

Разоружение предлагается проводить постепенно и под международным контролем. Оружие не должно передаваться Израилю, его предполагается передавать палестинским структурам под управлением NCAG.

Пункт 9. Регулирование личного оружия

NCAG должен получить полномочия по регистрации, лицензированию и изъятию незарегистрированного оружия через палестинские правовые механизмы.

Пункт 10. Условия сдачи оружия

Сдача личного оружия должна происходить только после достижения подтвержденных гарантий безопасности и создания работающих механизмов обеспечения порядка.

Пункт 11. «Социальный мир»

Документ предусматривает запрет внутренних расправ, вооруженных демонстраций, мести и фракционного насилия между палестинскими группировками.

Пункт 12. Международные силы стабилизации

Международные силы должны временно размещаться между израильскими и палестинскими зонами для защиты гуманитарных операций и поддержки переходного периода.

Пункт 13. Поэтапный вывод ЦАХАЛ

Вывод израильских войск предлагается увязать с подтвержденным прогрессом в разоружении и развертывании палестинских переходных структур.

Пункт 14. Передача ответственности палестинским властям

Безопасность в полностью демилитаризованных районах должна постепенно переходить под контроль палестинских гражданских структур под управлением NCAG.



Пункт 15. Восстановление Газы

Масштабная реконструкция сектора будет зависеть от стабильности, функционирующей гражданской администрации и отсутствия параллельных вооруженных структур. В документе говорится, что чем быстрее будет реализовываться план, тем быстрее начнется восстановление жилья, больниц, школ и инфраструктуры.



Главный редактор сайта израильского 9 канала Роман Янушевский считает, что опубликованный план Трампа не сработает, поскольку палестинская группировка ХАМАС отказывается разоружаться.

«Опубликовав план из 15 пунктов, Николай Младенов обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой посодействовать тому, чтобы ХАМАС разоружился, то есть оказать на него давление. И это показывает тонкое место этого плана, где всё с высокой долей вероятностью и порвется.



Хотя план взвешенный и справедливый, тем не менее, очень низкая вероятность того, что ХАМАС согласится сложить оружие, потому что это означает для него отказ от части его ДНК. Что делать вместо этого, сказать сложно. Нынешнее состояние, когда 60% территории сектора Газа находится под контролем ЦАХАЛ, станет постоянным. И цену за отказ ХАМАС пойти навстречу и передать административные функции новым органам власти заплатят рядовые жители Газы, которые продолжат жить в палатках. И восстановление Газы снова и снова будет откладываться на неопределенный срок».

Совет мира был создан по инициативе президента США Дональда Трампа в качестве международного механизма урегулирования конфликтов. Предполагалось, что он обеспечит реализацию плана Трампа по прекращению огня в секторе Газа, который был опубликован в сентябре 2025 года и утвержден резолюцией СБ ООН 2803 в ноябре. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в начале октября. В январе 2026 года завершилась реализация первой фазы соглашения о прекращении огня, когда тело последнего израильского заложника вернули домой. Процесс застопорился на второй фазе, которая предполагала передачу власти от ХАМАС переходному палестинскому органу.



Николай Младенов — бывший министр иностранных дел Болгарии и спецпосланник ООН по ближневосточному мирному процессу в 2015–2020 годах, заслуживающий доверие как израильской, так и палестинской стороны.