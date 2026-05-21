Израиль начал депортацию активистов флотилии «Сумуд», шедшей в Газу, на фоне скандала с министром Бен-Гвиром, унижавшим задержанных

Израиль начал депортацию задержанных активистов флотилии «Сумуд» — большинство из примерно 430 человек уже переводят на гражданский аэродром у Эйлата для высылки из страны. Об этом сообщила правозащитная организация Adalah, представляющая интересы задержанных, передает Associated Press.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил провести депортацию «как можно скорее» и одновременно жестко осудил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за поведение с задержанными. Министр опубликовал видеозаписи из импровизированного места содержания на борту судна, где десятки активистов стоят на коленях со связанными за спиной руками. На кадрах Бен-Гвир с израильским флагом в руках ходит среди задержанных. По словам Нетаньяху, хотя Израиль «имеет полное право» останавливать «провокационные флотилии пособников террористов», действия Бен-Гвира «не соответствуют ценностям и нормам Израиля».

Флотилия в составе более 50 судов вышла из турецкого Мармариса на прошлой неделе. Около 500 активистов из 45 стран рассчитывали прорвать морскую блокаду Газы и привлечь внимание к положению почти двух миллионов палестинцев в секторе. Израильские военные начали перехват судов еще в 268 км от побережья Газы. Израиль назвал флотилию «пиар-акцией в интересах ХАМАС» — гуманитарного груза на борту было лишь символическое количество. На этой неделе Минфин США ввел санкции против ряда европейских участников флотилии, которых министр финансов Скотт Бессент охарактеризовал как «пособников террора».

Израиль поддерживает морскую блокаду Газы с момента прихода ХАМАС к власти в 2007 году, а после атаки 7 октября 2023 года, унесшей жизни около 1200 человек и сопровождавшейся захватом более 250 заложников, существенно ужесточил ее. Критики, как отмечают в AP, считают блокаду «коллективным наказанием мирного населения», Израиль настаивает на том, что ее цель — не допустить вооружения ХАМАС. Египет также резко ограничил движение через единственный пограничный переход с Газой.

Ранее сообщалось, что прокуратура Стамбула направила в суд обвинительное заключение по делу о нападении на суда предыдущей флотилии «Сумуд». Среди 35 обвиняемых — сам Нетаньяху, которому грозит пожизненный срок. Следствие расценило действия израильских силовых структур в международных водах не как меры безопасности, а как преступления против человечности.