Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

70.95

EUR

81.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

269

 

 

 

 

 

Новости

Израиль начал депортацию активистов флотилии «Сумуд», шедшей в Газу, на фоне скандала с министром Бен-Гвиром, унижавшим задержанных

The Insider
Иллюстрация к материалу

Израиль начал депортацию задержанных активистов флотилии «Сумуд» — большинство из примерно 430 человек уже переводят на гражданский аэродром у Эйлата для высылки из страны. Об этом сообщила правозащитная организация Adalah, представляющая интересы задержанных, передает Associated Press.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил провести депортацию «как можно скорее» и одновременно жестко осудил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за поведение с задержанными. Министр опубликовал видеозаписи из импровизированного места содержания на борту судна, где десятки активистов стоят на коленях со связанными за спиной руками. На кадрах Бен-Гвир с израильским флагом в руках ходит среди задержанных. По словам Нетаньяху, хотя Израиль «имеет полное право» останавливать «провокационные флотилии пособников террористов», действия Бен-Гвира «не соответствуют ценностям и нормам Израиля».

Флотилия в составе более 50 судов вышла из турецкого Мармариса на прошлой неделе. Около 500 активистов из 45 стран рассчитывали прорвать морскую блокаду Газы и привлечь внимание к положению почти двух миллионов палестинцев в секторе. Израильские военные начали перехват судов еще в 268 км от побережья Газы. Израиль назвал флотилию «пиар-акцией в интересах ХАМАС» — гуманитарного груза на борту было лишь символическое количество. На этой неделе Минфин США ввел санкции против ряда европейских участников флотилии, которых министр финансов Скотт Бессент охарактеризовал как «пособников террора».

Израиль поддерживает морскую блокаду Газы с момента прихода ХАМАС к власти в 2007 году, а после атаки 7 октября 2023 года, унесшей жизни около 1200 человек и сопровождавшейся захватом более 250 заложников, существенно ужесточил ее. Критики, как отмечают в AP, считают блокаду «коллективным наказанием мирного населения», Израиль настаивает на том, что ее цель — не допустить вооружения ХАМАС. Египет также резко ограничил движение через единственный пограничный переход с Газой.

Ранее сообщалось, что прокуратура Стамбула направила в суд обвинительное заключение по делу о нападении на суда предыдущей флотилии «Сумуд». Среди 35 обвиняемых — сам Нетаньяху, которому грозит пожизненный срок. Следствие расценило действия израильских силовых структур в международных водах не как меры безопасности, а как преступления против человечности. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте