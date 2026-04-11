В Турции потребовали пожизненные сроки для Нетаньяху и еще 34 человек по делу о нападении на «флотилию Сумуд»

Прокуратура Стамбула направила в суд обвинительное заключение по делу о нападении на суда «флотилии Сумуд», перевозившие, по заявлению ее участников, гуманитарную помощь в Газу. Среди обвиняемых — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и еще 34 человека. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet.

Следствие считает, что израильские силовые структуры атаковали суда в международных водах. В обвинении говорится, что речь идет не о мерах безопасности, а о действиях, связанных с преступлениями против человечности, и геноцидом.

Прокуратура требует для всех фигурантов пожизненные сроки, а также дополнительные наказания — от 1102 лет до 4596 лет лишения свободы.

В числе обвиняемых также указаны действующие и бывшие израильские министры и военные. Им вменяются преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, пытки, повреждение имущества, грабеж и захват транспортных средств. Власти Турции заявляют, что расследование начато в рамках международного права, поскольку инцидент произошел в международных водах и затронул граждан страны.

«Флотилия Сумуд» — инициатива, организованная якобы для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне продолжающегося конфликта и ограничений на поставки. В нее входят несколько судов, перевозящих продукты, медикаменты и другие необходимые грузы. Организаторы флотилии утверждают, что цель миссии — привлечь внимание к гуманитарной ситуации в Газе и обеспечить доставку помощи морским путем в обход ограничений.

«Аль-Джазира» утверждала, что флотилия включала более 40 судов и около 500 участников из свыше чем 44 стран. Среди участников была экоактивистка Грета Тунберг.

МИД Израиля заявлял об обнаружении в секторе Газа документов, указывающих, что к организации и финансированию флотилии причастен ХАМАС, и публиковал эти документы. В ведомстве заявили, что располагают доказательствами прямой причастности ХАМАС к финансированию и организации флотилии «Сумуд» через структуру PCPA («Народная конференция палестинцев за рубежом»).

Как утверждается, за деятельность внутри сектора Газа отвечает ХАМАС в Газе, тогда как HAMAS Abroad координирует работу за пределами анклава, в том числе через PCPA, которую в заявлении называют структурой, подчиненной движению. По данным ведомства, PCPA была создана в 2018 году и действует за рубежом как представительный орган ХАМАС, фактически выполняя функции его «внешнего крыла».

Организация, как утверждается, работает под прикрытием гражданских инициатив и занимается мобилизацией акций против Израиля, включая протесты и морские кампании. Ряд активистов PCPA были среди тех, кто управлял «флотилией Сумуд», утверждают власти Израиля. Отмечается, что официальный адрес PCPA зарегистрирован в Турции.

В октябре 2025 года «Аль-Джазира» сообщила, что армия Израиля перехватила четыре судна флотилии, направлявшихся к сектору Газа, а также задержала 70 участников. Как писал The Times of Israel, Военно-морские силы Израиля перехватили как минимум шесть из 47 судов. В «Сумуд» заявили, что одно из их судов, «Флориду», намеренно протаранили, а два других, «Альму» и «Сирус», обстреляли из водометов. Грета Тунберг заявляла, что после задержания ей не давали воды, оскорбляли, пинали, а также угрожали расправой с применением отравляющего газа.

По утверждению израильских властей, гуманитарной помощи на кораблях флотилии не было обнаружено.