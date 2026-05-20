Несколько стран вызвали израильских послов после видео министра Бен-Гвира, унижающего связанных активистов флотилии «Сумуд», шедшей в Газу

The Insider
Иллюстрация к материалу

Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от Израиля справедливости для польских граждан, задержанных в ходе перехвата гуманитарной флотилии «Сумуд», направлявшейся в сектор Газа. В обращении в Twitter (X) он заявил, что польских граждан, не совершивших никаких преступлений, нельзя таким образом удерживать под стражей. По его словам, «в демократическом мире над людьми в заключении не издеваются и не глумятся», а Варшава требует справедливости для своих граждан и последствий для виновных.

Поводом для жесткой реакции стало видео, которое 19 мая опубликовал израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. На кадрах активисты флотилии стоят на коленях в порту Ашдода со связанными за спиной руками и опущенными к полу головами, а Бен-Гвир расхаживает между ними с израильским флагом и кричит на иврите: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева». В другом ролике звучит израильский гимн, а одного из задержанных, выкрикнувшего: «Свободу Палестине!» — охрана повалила на пол. Бен-Гвир обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой не депортировать активистов, а посадить их в тюрьму.

Помимо Сикорского, к Израилю с резкими заявлениями обратились еще несколько западных стран. Италия, Франция, Канада, Нидерланды, Бельгия и Португалия вызвали израильских послов, а Испания — поверенного в делах, так как у Израиля сейчас нет посла в Мадриде. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал обращение с активистами «чудовищным, позорным и бесчеловечным». Его французский коллега Жан-Ноэль Барро потребовал освободить французских граждан, премьер Италии Джорджа Мелони назвала действия Бен-Гвира «неприемлемыми», а МИД Ирландии Хелен Макэнти заявила, что «потрясена» кадрами и требует немедленного освобождения ирландских участников флотилии.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично отчитал Бен-Гвира в Twitter (X), написав, что тот «сознательно нанес вред государству этим позорным шоу» и «свел на нет огромные профессиональные усилия многих людей — от солдат ЦАХАЛ до сотрудников МИД». Биньямин Нетаньяху в англоязычном заявлении отметил, что у Израиля есть право останавливать «провокационные флотилии сторонников ХАМАС», но обращение с активистами «не соответствует ценностям и нормам Израиля», и распорядился депортировать их как можно скорее. Посол США в Израиле Майк Хакаби написал, что флотилия была «глупым трюком», но Бен-Гвир «предал достоинство своей нации».

Флотилия «Сумуд» вышла из турецкого Мармариса 14 мая и была перехвачена израильскими ВМС 18 мая в международных водах примерно в 250 морских милях от Газы. По данным организаторов, задержаны 428 человек из более чем 40 стран. Это уже вторая попытка прорыва морской блокады Газы за последний год — предыдущая флотилия с Гретой Тунберг на борту была остановлена в октябре 2025 года.

В апреле 2026 года стамбульская прокуратура направила в суд обвинение против Нетаньяху и еще 34 человек по делу о прошлогоднем нападении на «Сумуд», вменив им преступления против человечности, геноцид, пытки и захват судов в международных водах.

