Рождаемость в российских селах упала до минимума за 35 лет

Среди сельских жителей России в 2025 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) опустился до 1,464 — это самое низкое значение с 1990 года. Такие цифры содержатся в обновленной статистике Росстата, размещенной в единой межведомственной информационно-статистической системе, пишут «Ведомости».

СКР показывает гипотетическое число детей у одной женщины за весь детородный возраст — с 15 до 50 лет, — при условии что возрастные показатели рождаемости останутся такими же, как в анализируемом году. От возрастного состава жителей этот индикатор не зависит и работает как обобщенная характеристика рождаемости за конкретный год. По стране в целом СКР в 2025 году составил 1,361, а среди горожан — 1,327. К прошлогодним значениям общий показатель потерял 0,039, городской — 0,03, сельский же сократился сильнее всего — на 0,06.

Лидерами по рождаемости среди сельских жителей оказались Ненецкий автономный округ с показателем 2,751, Ямало-Ненецкий автономный округ (2,619) и Тыва (2,526). На противоположной стороне — Ленинградская область (0,833), Севастополь (0,849) и Мордовия (0,855). Своего пика СКР для российских сел достиг в 1990 году на отметке 2,6, после чего почти десятилетие снижался и лишь к 2003 году чуть подрос. Следующий подъем пришелся на 2014 год — тогда коэффициент достигал 2,272, но с тех пор он падает каждый год.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты указывают, что статистика по селам отражает реальность лишь отчасти. Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин отмечает, что на юге страны сельский СКР держится в коридоре 1,8–2, а многодетных семей там в 3,5 раза больше, чем в крупных городах. Свою роль играет и феномен «гостевых рождений»: качественная медицина сосредоточена в крупных городах, поэтому женщины из деревень нередко приезжают рожать туда, и привязка статистики к месту жительства искажается. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фëдоров уверен, что деревня в большинстве регионов перестала быть главным источником пополнения населения: миграция трудоспособной и репродуктивной молодежи в города по большей части уже произошла, и сельские жители сегодня в среднем старше горожан.

С 2025 года 41 российский регион, где по итогам 2023 года СКР оказался ниже среднего по стране, реализует программы по стимулированию рождаемости в рамках нацпроекта «Семья». На эти цели в федеральном бюджете на 2025–2027 годы заложено по 12,5 млрд рублей ежегодно, всего до 2030 года предусмотрено 75 млрд рублей.

После падения коэффициента ниже уровня воспроизводства в 2,1 ребенка на женщину сокращение численности населения становится неизбежным через несколько десятилетий, а сам СКР в России к 2023 году опустился до 1,41, притом что Владимир Путин поставил задачу довести его до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036-му.