Распространение смартфонов и интернета в 2010-х годах ускорило падение рождаемости в разных странах мира - Financial Times

The Insider
Распространение смартфонов и быстрого интернета в 2000-х - 2010-х годах ускорило падение рождаемости в разных странах мира, выяснило издание The Financial Times, проанализировав соответствующие данные. Так, во Франции и Польше показатели рождаемости оставались в целом стабильными в начале 2000-х годов, но начали резко снижаться после 2009 года, в Мексике, Марокко и Индонезии аналогичное снижение началось примерно в 2012 году, а в в Гане, Нигерии и Сенегале - с 2013 по 2015 год.

Во всех этих случаях резкое снижение рождаемости совпало с резким ростом популярности в этих странах Google-запросов о мобильных приложениях, что свидетельствует о распространении смартфонов. В более раннем исследовании Натан Хадсон и Эрнан Москосо-Боедо из Университета Цинциннати выяснили, что рождаемость в США и Великобритании сократилась раньше и сильнее в тех районах, где раньше появился высокоскоростной мобильный интернет (4G). Кроме того, во всех этих странах рождаемость заметнее снизилась в молодых возрастных группах, которые пользуются гаджетами чаще. 

Аналитики полагают, что причина, по которой распространение смартфонов ведет к падению рождаемости - снижение количества личных встреч между молодыми людьми и более высокие ожидания от потенциальных партнеров, порожденные соцсетями. При этом, чем традиционнее в конкретном обществе отношение к гендерным ролям, тем заметнее влияние, которое распространение смартфонов оказывает на рождаемость. 

«Instagram и TikTok позволяют молодым женщинам по всему миру обходить традиционные авторитеты... повышая их ожидания от отношений таким образом, к которому окружающие их мужчины часто не готовы», - заявила демограф Элис Эванс из Стэнфордского университета. 

