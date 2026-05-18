Минюст США снял уголовные обвинения в мошенничестве и сговоре с индийского миллиардера Адани, одного из богатейших людей мира

Министерство юстиции США попросило суд прекратить уголовное дело о мошенничестве и сговоре против индийского миллиардера Гаутама Адани — одного из богатейших людей мира, сообщает Associated Press. По словам прокуроров, ведомство «рассмотрело дело и приняло решение не тратить дополнительные ресурсы на уголовное преследование отдельных обвиняемых». Окончательное решение должен вынести судья Николас Гарауфис.

В 2024 году федеральный суд в Бруклине предъявил Адани обвинение в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи в контексте проекта по солнечной энергии на 12 гигаватт в Индии. По версии обвинения, Адани и его сообщники обещали $265 млн взяток индийским чиновникам для получения выгодных государственных контрактов на поставку электроэнергии, одновременно вводя американских инвесторов в заблуждение относительно законности схемы. Сам Адани в США так и не появился и под стражу взят не был. Adani Group отрицала все обвинения, называя их «безосновательными».

Отмечается, что отказ от преследования состоялся на фоне урегулирования параллельного гражданского иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно судебным документам, Гаутам Адани согласился выплатить $6 млн, а его племянник Сагар Адани — $12 млн. Ни один из них своей вины не признал. По данным The New York Times, незадолго до этого новая команда адвокатов Адани во главе с Робертом Джуффрой-младшим встретилась с руководством Минюста и заявила о недостаточности доказательной базы. Ранее Трамп приостановил исполнение Закона о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), криминализирующего подкуп иностранных чиновников американскими компаниями.

Как пишет AP, уголовное дело нанесло Adani Group существенный репутационный ущерб за рубежом: после его возбуждения президент Кении отменил многомиллионные контракты с конгломератом на строительство аэропорта и в сфере энергетики, Adani Green Energy вышла из ветроэнергетических проектов в Шри-Ланке, а французский энергетический гигант приостановил новые инвестиции. Аналитики также связывали с делом падение рыночной стоимости компаний конгломерата. Только в 2023 году Адани потерял $48,5 млрд своего состояния, а рыночная капитализация Adani Group обвалилась на $100 млрд.

Американист Ян Веселов в беседе с The Insider назвал эти действия Минюста США «достаточно подозрительной историей»: