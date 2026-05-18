Летом из России останутся прямые рейсы в 29–30 стран. Для массового туризма подходят около половины направлений — АТОР

Летом 2026 года из России прямыми рейсами можно будет улететь примерно в 29–30 государств, которые Ассоциация туроператоров России (АТОР) включает в общий перечень направлений. Зимой в аналогичном списке было 40 стран.

По подсчетам АТОР, в июне прямые рейсы из России будут выполняться по следующим направлениям: Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Эфиопия. Если восстановятся перелеты в Саудовскую Аравию, в списке будет 30 государств. Отдельно АТОР также указывает Абхазию и Гонконг, но они не являются государствами.

При этом формальный список стран с прямыми рейсами не равен списку направлений, доступных для массового туризма. В Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию с марта нельзя продавать пакетные туры. Афганистан и КНДР также не относятся к массовым туристическим направлениям.

АТОР объясняет сокращение маршрутной сети сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями из-за войны на Ближнем Востоке. В летнем расписании нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу, исчезли полеты в Кувейт и Бахрейн, а в апреле из расписания пропали прямые перелеты в Алжир. «Аэрофлот» с 13 мая перестал летать на Сейшелы, но такие рейсы обычно возвращаются осенью.

При этом спрос на зарубежные перелеты не падает. По данным группы «Аэрофлот», за январь—апрель 2026 года ее международный пассажиропоток вырос на 8,8%, — до 4,4 млн человек, а в апреле группа выполнила на 7,3% больше международных рейсов, чем годом ранее.