Прямые рейсы из Москвы в Пхеньян не привлекли туристов. На их запуск из бюджета выделили десятки миллионов рублей — «Ъ»

Российская авиакомпания Nordwind не смогла выполнить план по прямым перелетам между Москвой и Пхеньяном, выяснила газета «Коммерсантъ». По условиям субсидий перевозчик должен был выполнить 10 рейсов в одном направлении с июля по ноябрь прошлого года, однако за этот период удалось выполнить только 5. На эти цели из резервного фонда федерального правительства компания получила 40 млн рублей вместо 120 млн предусмотренных.

Туристов на прямых рейсах между столицами «фактически не было», рассказал собеседник издания, близкий к Nordwind. На вопрос о том, бывают ли в самолетах свободные места, он ответил: «Бывают занятые». Ранее Росавиация разрешила выполнять полеты два раза в неделю, однако компания объявила лишь об одном рейсе в месяц «для формирования устойчивого спроса и загрузки». Билеты на старте продаж стоили от 44 тысяч рублей.

В первые два рейса перевозчик отправил 440-местные Boeing 777, в последующие — 358-местные Airbus 330. По словам участников рынка, себестоимость перелета туда и обратно на дальнемагистральном самолете превышает 30 млн рублей. Прошлогодней субсидии хватило на один рейс.

Российские власти предложили компаниям летать в Северную Корею в конце 2023 года, вскоре после возобновления прямого авиасообщения между странами. Рейсы в КНДР также выполняет ее национальный перевозчик Air Koryo, у которого 9 самолетов советской и российской сборки. Самому новому борту 11 лет, самому старому — 44. Купить билет можно только через турагентства.

Всего за прошлый год погранслужба насчитала почти 10 тысяч поездок россиян в КНДР, около половины которых были совершены в туристических целях. Большинство попало в страну авиатранспортом, остальные — железной дорогой. Почти 4 тысячи туристов в Пхеньян перевезла компания «Восток Интур».

Осенью 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР. В феврале 2024-го сообщалось, что в Северной Корее строится новая туристическая база, на которой планируется принимать и россиян.