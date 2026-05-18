В Белгородской области авиабомба упала на жилой дом, власти не сообщили о причине. Ранее чиновники скрыли гибель женщины от российской ПВО

В поселке Дубовое Белгородской области утром 16 мая авиабомба упала на частный жилой дом на улице Звездной, сообщил Telegram-канал «Пепел.Белгород». По его данным, ФАБ пробила крышу и несколько этажей здания, после чего оказалась в подвале. Бомбу позже извлекли из дома, а жителей двух соседних многоэтажек эвакуировали.

По данным канала, в результате инцидента погиб мужчина. При этом власти официально не сообщили, что причиной происшествия стало падение российской авиабомбы.

Это уже не первый подобный случай в регионе за последнее время. 13 мая причиной схода с рельсов электропоезда Белгород — Томаровка в Белгородской области также стала фугасная авиабомба, которую уронил российский истребитель, сообщало издание MNS со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил «Пеплу» источник в экстренных службах.

По данным издания, во время боевого вылета произошел нештатный сброс ФАБ-500. Бомба упала на железнодорожные пути в Яковлевском районе и, хотя не взорвалась, повредила полотно. В результате с рельсов сошли два вагона электрички, пострадала 75-летняя женщина.

На место направили саперов Минобороны РФ для обезвреживания боеприпаса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков первоначально заявил, что повреждение путей «могло быть вызвано детонацией взрывного устройства», однако позже отредактировал публикацию и убрал это упоминание.

Ранее The Insider писал о другом случае, когда российские власти скрыли реальные обстоятельства гибели мирной жительницы. Речь идет о смерти женщины в Брянской области в январе 2025 года, которую губернатор Александр Богомаз и российские СМИ тогда объяснили «атакой украинских террористов».

Как выяснилось позже, женщина погибла в результате попадания российской ракеты комплекса ПВО «Панцирь-С1». Об этом говорится в решении Карачевского районного суда Брянской области, опубликованном украинским OSINT-проектом «КіберБорошно».

Согласно документу, 12 января 2025 года российская ПВО отражала атаку беспилотников. Боевой расчет ЗРПК «Панцирь-С1» выпустил четыре ракеты, однако одна из них «последовала по траектории в направлении жилого сектора» и попала в дом в поселке Согласие Карачевского района.

Суд указал на «наличие причинно-следственной связи между неправильной работой расчета ЗРПК „Панцирь-С1“ и наступившими последствиями в виде смерти Артамоновой Т.И.». При этом уголовное дело возбуждено не было, а следователь отказал в возбуждении дела против военнослужащего, руководившего запуском ракет, «за отсутствием состава преступления».

The Insider удалось подтвердить ряд данных из опубликованного судебного решения. В частности, журналисты установили, что погибшая Тамара Артамонова и истец Николай Кровельщиков действительно проживали в поселке Согласие, а дата гибели женщины совпадает с данными публикации о ее похоронах в местном Telegram-канале. Также фотографии разрушенного дома совпадают с адресом, указанным в судебном документе.