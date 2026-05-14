Причиной схода с рельсов электрички в Белгородской области стала фугасная авиабомба, которую уронил российский самолет

ФАБ-500

Причиной схода с рельсов электропоезда в Белгородской области 13 мая стала фугасная авиабомба, которую уронил российский истребитель. Об этом сообщает издание MNS со ссылкой на собственный источник. Информацию подтвердил редакции «Пепел Белгород» источник в экстренных службах региона.

По данным MNS, во время боевого вылета российского самолета произошел нештатный сброс ФАБ-500. Бомба упала на железнодорожный путь в Яковлевском районе. Она не сдетонировала, но тем не менее повредила железнодорожное полотно. В результате с рельсов сошли два вагона электрички Белгород — Томаровка, 75-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

На место прислали саперов Минобороны РФ для обезвреживания бомбы. Ее планируется отправить на полигон для уничтожения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (об инциденте сообщалось за несколько часов до того, как стало известно о его отставке), написал в своем Telegram-канале, что повреждение железнодорожного полотна «могло быть вызвано детонацией взрывного устройства». Вскоре чиновник отредактировал пост, убрав упоминание о взрывном устройстве.

