В Белгородской области сошел с рельсов поезд. Губернатор Гладков отредактировал новость об этом, убрав указание на возможный подрыв

В Белгородской области сошли с рельсов несколько вагонов электрички Белгород — Томаровка, сообщила утром 13 мая Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место прибыли белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов и спасательные службы. Движение поездов пришлось приостановить.

Губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщая об этом происшествии, написал в своем Telegram-канале:

«По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства».

Позднее он отредактировал пост, сейчас он выглядит следующим образом:

«Причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано повреждениями». При этом осталась информация о том, что на место аварии прибыли саперы Минобороны.

По данным Гладкова, с рельсов сошла половина вагонов из-за того, что машинист применил экстренное торможение. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Ее доставили в больницу. О погибших не сообщается.