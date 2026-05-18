Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

133

 

 

 

 

 

Новости

Мировые компании потеряли из-за войны с Ираном как минимум $25 млрд — Reuters

The Insider
Суда у Омана, 18 мая 2026. Фото: Reuters

Суда у Омана, 18 мая 2026. Фото: Reuters

Компании по всему миру потеряли как минимум $25 млрд из-за войны США и Израиля против Ирана, подсчитало Reuters на основе корпоративных отчетов компаний, зарегистрированных в США, Европе и Азии. Эта сумма продолжает расти, отмечает агентство.

Как следует из анализа Reuters, по меньшей мере 279 компаний сообщили, что им пришлось принять меры по смягчению финансовых последствий войны. В числе этих мер — повышение цен, сокращение производства, приостановка выплаты дивидендов, отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска и обращение к государству за экстренной помощью.

«Этот уровень спада в отрасли аналогичен тому, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем в другие периоды рецессии», — рассказал генеральный директор компании по производству бытовой техники Whirlpool Марк Битцер. Компания вдвое сократила свой финансовый прогноз на год и приостановила выплату дивидендов.

О росте цен предупредили такие компании, как Procter & Gamble и Toyota. Аналитики указывают, что постоянные издержки станет все сложнее покрывать и это поставит под угрозу рентабельность бизнеса во втором квартале года и в последующих. Росту цен способствует и подорожание энергоносителей, также вызванное войной и блокировкой Ормузского пролива, отмечает Reuters. Цена нефти превысила $100 за баррель, что на 50% процентов выше, чем было до войны, начавшейся в конце февраля.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте