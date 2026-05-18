Мировые компании потеряли из-за войны с Ираном как минимум $25 млрд — Reuters

Компании по всему миру потеряли как минимум $25 млрд из-за войны США и Израиля против Ирана, подсчитало Reuters на основе корпоративных отчетов компаний, зарегистрированных в США, Европе и Азии. Эта сумма продолжает расти, отмечает агентство.

Как следует из анализа Reuters, по меньшей мере 279 компаний сообщили, что им пришлось принять меры по смягчению финансовых последствий войны. В числе этих мер — повышение цен, сокращение производства, приостановка выплаты дивидендов, отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска и обращение к государству за экстренной помощью.

«Этот уровень спада в отрасли аналогичен тому, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем в другие периоды рецессии», — рассказал генеральный директор компании по производству бытовой техники Whirlpool Марк Битцер. Компания вдвое сократила свой финансовый прогноз на год и приостановила выплату дивидендов.

О росте цен предупредили такие компании, как Procter & Gamble и Toyota. Аналитики указывают, что постоянные издержки станет все сложнее покрывать и это поставит под угрозу рентабельность бизнеса во втором квартале года и в последующих. Росту цен способствует и подорожание энергоносителей, также вызванное войной и блокировкой Ормузского пролива, отмечает Reuters. Цена нефти превысила $100 за баррель, что на 50% процентов выше, чем было до войны, начавшейся в конце февраля.