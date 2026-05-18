США выдвинули Ирану новые условия для переговоров — Fars

Иранское государственное агентство Fars опубликовало список из пяти требований для возобновления переговоров о мире, который, как утверждается, США передали Ирану.



Агентство перечисляет следующие пункты:

отказ США от выплаты каких-либо компенсаций и возмещения ущерба Ирану;

вывоз и передача 400 кг обогащенного урана из Ирана в США;

сохранение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов;

отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов;

прекращение войны на всех фронтах только при условии начала переговоров.

В сообщении говорится, что, даже если Иран выполнит эти условия, угроза нападения со стороны США и «сионистского режима» останется, а также что предложенный США план направлен не на урегулирование конфликта, а на достижение своих целей.

Агентство напомнило пять предварительных условий Ирана:

прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

снятие антииранских санкций;

разморозка иранских активов;

компенсация ущерба, причиненного войной;

признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Ранее США предложили Ирану мирный план из 14-ти пунктов, предусматривающий прекращение разработки ядерного оружия, остановку обогащения урана на 12 лет и передачу около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Взамен Вашингтон обещал постепенно снимать санкции и разблокировать часть иранских активов. Тегеран передал Вашингтону свой ответ, однако президент Трамп назвал его «совершенно неприемлемым».



17 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили в том числе возможность возобновления войны с Ираном, пишет The Times of Israel.

16 мая газета The New York Times писала со ссылкой на анонимные источники, что военные действия могут возобновиться на следующей неделе.

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В начале апреля стороны при посредничестве Пакистана договорились о временном перемирии, однако оно регулярно нарушается. С 13 апреля США сохраняют морскую блокаду иранских портов, а Иран периодически обстреливает коммерческие суда в Ормузском проливе, а также атакует страны Персидского залива беспилотниками. Кроме того, несмотря на перемирие, в Ливане продолжается война Израиля с поддерживаемой Ираном шиитской группировкой «Хезболла».