США выдвинули Ирану новые условия для переговоров — Fars

Иранское государственное агентство Fars опубликовало список из пяти требований для возобновления переговоров о мире, который, как утверждается, США передали Ирану.

Агентство перечисляет следующие пункты: 

  • отказ США от выплаты каких-либо компенсаций и возмещения ущерба Ирану;
  • вывоз и передача 400 кг обогащенного урана из Ирана в США;
  • сохранение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов;
  • отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов;
  • прекращение войны на всех фронтах только при условии начала переговоров. 

В сообщении говорится, что, даже если Иран выполнит эти условия, угроза нападения со стороны США и «сионистского режима» останется, а также что предложенный США план направлен не на урегулирование конфликта, а на достижение своих целей. 

Агентство напомнило пять предварительных условий Ирана: 

  • прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;
  • снятие антииранских санкций;
  • разморозка иранских активов;
  • компенсация ущерба, причиненного войной;
  • признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. 

Ранее США предложили Ирану мирный план из 14-ти пунктов, предусматривающий прекращение разработки ядерного оружия, остановку обогащения урана на 12 лет и передачу около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Взамен Вашингтон обещал постепенно снимать санкции и разблокировать часть иранских активов. Тегеран передал Вашингтону свой ответ, однако президент Трамп назвал его «совершенно неприемлемым».

17 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили в том числе возможность возобновления войны с Ираном, пишет The Times of Israel. 

16 мая газета The New York Times писала со ссылкой на анонимные источники, что военные действия могут возобновиться на следующей неделе. 

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В начале апреля стороны при посредничестве Пакистана договорились о временном перемирии, однако оно регулярно нарушается. С 13 апреля США сохраняют морскую блокаду иранских портов, а Иран периодически обстреливает коммерческие суда в Ормузском проливе, а также атакует страны Персидского залива беспилотниками. Кроме того, несмотря на перемирие, в Ливане продолжается война Израиля с поддерживаемой Ираном шиитской группировкой «Хезболла». 

