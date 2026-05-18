В прокуратуру Парижа обратились около 10 новых жертв сети по торговле людьми, организованной Эпштейном

В парижскую прокуратуру обратились около 10 ранее неизвестных предполагаемых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, организовавшего сеть по торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними. Об этом в эфире телеканала RTL рассказала прокурор Парижа Лора Бекко.

Таким образом, отмечает RTL, общее число потерпевших в деле, которое расследует прокуратура Парижа, достигло примерно 20 человек. По словам Бекко, цель этого расследования — выявить возможных сообщников Эпштейна во Франции. На первом этапе следователи собирают показания жертв, часть которых проживает за пределами Франции, затем они намерены проанализировать вещественные доказательства — «более 1,5 миллиона файлов» из архива Эпштейна. Никто из потенциальных подозреваемых пока не допрошен.

Как рассказала Бекко, личности некоторых пострадавших были известны и раньше — например, по делу бывшего руководителя парижского модельного агентства Elite Жерара Мари. «Но другие, около десяти человек, выступили впервые», — сообщила прокурор.

Джеффри Эпштейн был осужден за склонение несовершеннолетней девушки к проституции еще в 2008 году. Летом 2019 года его вновь задержали и обвинили в торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в склонении их к проституции. Вскоре Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере — по официальной версии, он покончил с собой. Подельницу финансиста Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.

С конца 2025 года Минюст США по указанию Конгресса начал рассекречивать «файлы Эпштейна» с показаниями жертв и документами, где фигурирует множество известных людей: политиков, миллиардеров, членов королевских семей.