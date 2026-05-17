Врио губернатора Брянской области отправил правительство региона в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подписал указ об отставке правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, правительство Брянской области продолжит исполнять свои обязанности до вступления в должность избранного губернатора. Выборы главы региона должны пройти в единый день голосования 20 сентября.

Владимир Путин назначил Ковальчука врио губернатора 13 мая после отставки Александра Богомаза. До этого Ковальчук был заместителем губернатора Челябинской области, а также занимал должность «председателя правительства» «ЛНР». Он является выпускником программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС, известной как «школа губернаторов».

Одновременно с Богомазом в отставку был отправлен губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Врио главы региона стал участник войны против Украины, генерал-майор Александр Шуваев, ранее занимавший пост вице-губернатора Иркутской области. Шуваев участвовал в программе «Время героев» для подготовки управленцев из числа участников войны.