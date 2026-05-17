В ОАЭ после удара дрона загорелся генератор у АЭС «Барака». МАГАТЭ заявило, что радиационный фон в норме

The Insider
Фото: Economy Middle East

В ОАЭ после удара беспилотника загорелся электрогенератор за внутренним периметром АЭС «Барака» в районе Эд-Дафра, сообщил медиаофис Абу-Даби. По данным властей, пострадавших нет, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности, а все энергоблоки станции работают штатно.

Федеральное управление ядерного регулирования ОАЭ (FANR) заявило, что пожар не повлиял на безопасность станции и готовность ее основных систем. При этом аварийные дизельные генераторы сейчас обеспечивают питание третьего энергоблока. 

МАГАТЭ сообщило, что власти ОАЭ проинформировали агентство о нормальном уровне радиации на АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил «серьезную обеспокоенность» и заявил, что военная активность, угрожающая ядерной безопасности, недопустима.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция в ОАЭ. Власти страны не сообщили, кто, по их данным, стоит за ударом. The Wall Street Journal ранее писала со ссылкой на источники, что ОАЭ тайно участвовали в войне против Ирана и, в частности, нанесли удар по НПЗ на иранском острове Лаван. После этого, по данным собеседников издания, Иран атаковал ОАЭ и Кувейт ракетами и беспилотниками.

