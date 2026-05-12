ОАЭ тайно наносили удары по Ирану во время войны — WSJ

Объединенные Арабские Эмираты наносили удары по иранским объектам во время военной операции США и Израиля против Тегерана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официально власти ОАЭ не подтверждали своего участия в войне.

По словам источников WSJ, силы ОАЭ несут ответственность, в частности, за атаку на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе. В результате удара, нанесенного в начале апреля, на НПЗ начался пожар, бóльшая часть его мощностей была выведена из строя. США «молчаливо приветствовали» участие ОАЭ и любых других государств Персидского залива, которые пожелали бы присоединиться к войне, рассказал один из источников.

После атаки на Лаван Иран нанес серию ударов с использованием ракет и беспилотников по ОАЭ и Кувейту.

Еще до войны страны Персидского залива заявляли, что не позволят использовать свое воздушное пространство или военные базы для атак. Однако после того, как США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, иранские силы начали атаковать соседние страны, включая объекты энергетической инфраструктуры и аэропорты. Наибольшее число атак пришлось на ОАЭ: по этой стране Иран выпустил около 2800 ракет и дронов.

В начале марта израильские СМИ писали, что ОАЭ нанесли удар по заводу по опреснению воды в Иране. Власти страны не подтвердили эту информацию, однако МИД в тот же день выпустил заявление, в котором подчеркнул право страны на оборону.

Как рассказал в беседе с The Insider востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, ОАЭ не хотели объявлять войну Ирану из-за тесных экономических связей с этой страной, а также опасаясь большей эскалации:

«У Эмиратов довольно тесные экономические отношения с Ираном. Немалая доля теневого импорта, который получает Иран, проходит через ОАЭ. Кроме того, открытое объявление войны Ирану — это риск еще большей эскалации и еще более серьезных ударов со стороны Ирана. Власти в Тегеране подчеркивали, что не ведут войну с арабскими монархиями Залива и что удары наносятся исключительно по объектам, связанным с американцами. Понятно, что это не так, но формально Иран не вел боевых действий против арабских монархий Залива. Поэтому объявлять войну Ирану и присоединяться к американо-израильскому союзу для Эмиратов и других стран было бы себе дороже».

По словам востоковеда Марианны Беленькой, есть основания считать, что в войне против Ирана участвовали Саудовская Аравия и Катар, также предпочитавшие не делать этого открыто: