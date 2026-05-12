ОАЭ тайно наносили удары по Ирану во время войны — WSJ

Объединенные Арабские Эмираты наносили удары по иранским объектам во время военной операции США и Израиля против Тегерана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официально власти ОАЭ не подтверждали своего участия в войне.
По словам источников WSJ, силы ОАЭ несут ответственность, в частности, за атаку на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе. В результате удара, нанесенного в начале апреля, на НПЗ начался пожар, бóльшая часть его мощностей была выведена из строя. США «молчаливо приветствовали» участие ОАЭ и любых других государств Персидского залива, которые пожелали бы присоединиться к войне, рассказал один из источников.
После атаки на Лаван Иран нанес серию ударов с использованием ракет и беспилотников по ОАЭ и Кувейту.
Еще до войны страны Персидского залива заявляли, что не позволят использовать свое воздушное пространство или военные базы для атак. Однако после того, как США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, иранские силы начали атаковать соседние страны, включая объекты энергетической инфраструктуры и аэропорты. Наибольшее число атак пришлось на ОАЭ: по этой стране Иран выпустил около 2800 ракет и дронов.
В начале марта израильские СМИ писали, что ОАЭ нанесли удар по заводу по опреснению воды в Иране. Власти страны не подтвердили эту информацию, однако МИД в тот же день выпустил заявление, в котором подчеркнул право страны на оборону.
Как рассказал в беседе с The Insider востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, ОАЭ не хотели объявлять войну Ирану из-за тесных экономических связей с этой страной, а также опасаясь большей эскалации:
«У Эмиратов довольно тесные экономические отношения с Ираном. Немалая доля теневого импорта, который получает Иран, проходит через ОАЭ. Кроме того, открытое объявление войны Ирану — это риск еще большей эскалации и еще более серьезных ударов со стороны Ирана.
Власти в Тегеране подчеркивали, что не ведут войну с арабскими монархиями Залива и что удары наносятся исключительно по объектам, связанным с американцами. Понятно, что это не так, но формально Иран не вел боевых действий против арабских монархий Залива. Поэтому объявлять войну Ирану и присоединяться к американо-израильскому союзу для Эмиратов и других стран было бы себе дороже».
По словам востоковеда Марианны Беленькой, есть основания считать, что в войне против Ирана участвовали Саудовская Аравия и Катар, также предпочитавшие не делать этого открыто:
«ОАЭ, как и другие арабские страны, в частности Катар и Саудовская Аравия, не афишировали своего участия в войне. Хотя некоторые данные указывают на их участие. Скорее всего, причина в том, что они не хотели эскалировать ситуацию. Иран уже наносил по ним удары, но агрессия могла увеличиться в разы.
Иран заявлял, что бьет не по гражданским объектам, хотя там были и гражданские объекты, и стратегические предприятия. Но потенциально удары могли стать гораздо более сильными и задеть гораздо больше инфраструктуры. Это по большей части война США и Израиля, страны Залива официально были против войны и до конца с Ираном отношения они не разрывали, оставляя возможность диалога. Открытое объявление войны — это другое дело. США и Израиль уйдут, а страны Залива останутся жить рядом с Ираном».