Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

501

 

 

 

 

 

Новости

ОАЭ тайно наносили удары по Ирану во время войны — WSJ

The Insider
Удар по НПЗ на острове Лаван. Кадр из видео соцсети / Reuters

Удар по НПЗ на острове Лаван. Кадр из видео соцсети / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты наносили удары по иранским объектам во время военной операции США и Израиля против Тегерана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официально власти ОАЭ не подтверждали своего участия в войне.

По словам источников WSJ, силы ОАЭ несут ответственность, в частности, за атаку на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе. В результате удара, нанесенного в начале апреля, на НПЗ начался пожар, бóльшая часть его мощностей была выведена из строя. США «молчаливо приветствовали» участие ОАЭ и любых других государств Персидского залива, которые пожелали бы присоединиться к войне, рассказал один из источников.

После атаки на Лаван Иран нанес серию ударов с использованием ракет и беспилотников по ОАЭ и Кувейту.

Еще до войны страны Персидского залива заявляли, что не позволят использовать свое воздушное пространство или военные базы для атак. Однако после того, как США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, иранские силы начали атаковать соседние страны, включая объекты энергетической инфраструктуры и аэропорты. Наибольшее число атак пришлось на ОАЭ: по этой стране Иран выпустил около 2800 ракет и дронов.

В начале марта израильские СМИ писали, что ОАЭ нанесли удар по заводу по опреснению воды в Иране. Власти страны не подтвердили эту информацию, однако МИД в тот же день выпустил заявление, в котором подчеркнул право страны на оборону.

Как рассказал в беседе с The Insider востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, ОАЭ не хотели объявлять войну Ирану из-за тесных экономических связей с этой страной, а также опасаясь большей эскалации:

«У Эмиратов довольно тесные экономические отношения с Ираном. Немалая доля теневого импорта, который получает Иран, проходит через ОАЭ. Кроме того, открытое объявление войны Ирану — это риск еще большей эскалации и еще более серьезных ударов со стороны Ирана. 

Власти в Тегеране подчеркивали, что не ведут войну с арабскими монархиями Залива и что удары наносятся исключительно по объектам, связанным с американцами. Понятно, что это не так, но формально Иран не вел боевых действий против арабских монархий Залива. Поэтому объявлять войну Ирану и присоединяться к американо-израильскому союзу для Эмиратов и других стран было бы себе дороже».

По словам востоковеда Марианны Беленькой, есть основания считать, что в войне против Ирана участвовали Саудовская Аравия и Катар, также предпочитавшие не делать этого открыто:

«ОАЭ, как и другие арабские страны, в частности Катар и Саудовская Аравия, не афишировали своего участия в войне. Хотя некоторые данные указывают на их участие. Скорее всего, причина в том, что они не хотели эскалировать ситуацию. Иран уже наносил по ним удары, но агрессия могла увеличиться в разы.

Иран заявлял, что бьет не по гражданским объектам, хотя там были и гражданские объекты, и стратегические предприятия. Но потенциально удары могли стать гораздо более сильными и задеть гораздо больше инфраструктуры. Это по большей части война США и Израиля, страны Залива официально были против войны и до конца с Ираном отношения они не разрывали, оставляя возможность диалога. Открытое объявление войны — это другое дело. США и Израиль уйдут, а страны Залива останутся жить рядом с Ираном».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте