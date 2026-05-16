Житель Газы впервые подал в МУС иск против ХАМАС за преступления против палестинцев

Международный уголовный суд впервые получил официальное обращение с просьбой расследовать преступления руководства ХАМАС против палестинского населения. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Один из двух американских адвокатов, участвовавших в подготовке иска, Эллиот Малин, рассказал журналистам, что его клиент — мирный житель, потерявший жену, детей и других членов семьи во время войны с Израилем. В 40-страничном иске содержатся обвинения 14 членов руководства ХАМАС в следующих военных преступлениях: использование гражданских лиц в качестве живого щита для военных объектов, умышленное нанесение ударов по гражданским объектам, вынесение приговоров и осуществление казней без надлежащей судебной процедуры, привлечение детей к военной службе, причинение смерти или увечий, посягательство на чужое имущество и личное достоинство.

В документе упоминаются следующие лидеры ХАМАС: Изз ад-Дин аль-Хаддад, Халед Машаль, Махмуд аз-Захар, Мохаммед Одех, Муханнад Раджаб, Халил аль-Хайя, Муса Абу Марзук, Гази Хамад, Иззат ар-Ришк, Фатхи Хамад, Низар Авадалла, Хусам Бадран, Захер Джабарин и Басем Наим.

«Палестинский народ, включая нашего клиента, заслуживает справедливости за зверства, совершенные против него ХАМАС при полной поддержке иранских лидеров. По сей день Управление прокурора Международного уголовного суда (МУС) не расследовало, не говоря уже о выдаче ордеров на арест, преступлений, цинично совершенных ХАМАС и его сообщниками против палестинцев во время войны», — заявил Малин. Кроме него, в подаче иска участвовали бывший прокурор Минюста США по военным преступлениям Эли Розенбаум и французский адвокат Сара Сциалом. По их словам, они добиваются выдачи ордеров на арест для высокопоставленных членов ХАМАС.