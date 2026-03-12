МУС начал расследование против властей Беларуси по делу о депортациях по политическим мотивам после протестов 2020 года

Прокуратура Международного уголовного суда начала официальное расследование в отношении властей Беларуси по делу о силовой кампании против гражданского населения страны, начавшейся после выборов 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Поскольку Беларусь не является государством — участником МУС, следствие ведется по заявлению Литвы по факту преступлений, совершенных частично на ее территории, а именно депортаций по политическим мотивам. Предварительное расследование велось с 2024 года. В результате прокуратура МУС пришла к выводу, что дело находится в юрисдикции организации, поскольку депортации по политическим мотивам являются преступлением против человечности в соответствии с Римским статутом.

«Также имеются разумные основания полагать, что эти преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население, учитывая их большой масштаб, количество жертв и организованный характер действий», — говорится в сообщении.

Одновременно прокуратура вынесла решение по так называемому делу «Венесуэла II», предварительное расследование по которому велось с 2020 года. Правительство Венесуэлы настаивало на том, что введение против страны санкций США привело к тому, что «были совершены убийства, истребления, депортации, преследования и другие бесчеловечные действия, представляющие собой преступления против человечности». Ведомство сочло причинно-следственные связи между этими событиями недоказанными. «Это решение не связано с событиями января 2026 года в Венесуэле», — отдельно отмечается в документе.