13 паттернов сексуализированного насилия со стороны ХАМАС выявили исследователи, опросив жертв 7 октября и отсмотрев десятки тысяч видео

Место проведения музыкального фестиваля Supernova, который стал одной из главных мишеней ХАМАС 7 октября 2023 года. REUTERS - Itay Cohen

Израильская «Гражданская комиссия по преступлениям ХАМАС 7 октября против женщин и детей» опубликовала 298-страничный доклад о сексуализированном насилии, которому подверглись жертвы ХАМАС во время атаки на Израиль и в плену в Газе. Помимо граждан Израиля, жертвами палестинской военизированной группировки стали люди 52 национальностей. 

Доклад основан более чем на 430 свидетельствах выживших 7 октября, освобожденных заложников, очевидцев, родственников жертв и экспертов. Авторы также проанализировали более 10 тысяч фото и видео, потратив на это свыше 1800 часов. 

Точное число жертв никогда не будет установлено 

В докладе сознательно не указывается число жертв сексуализированного насилия 7 октября, поскольку оно до сих пор неизвестно и, как указывают авторы, вероятно, никогда не будет установлено полностью. Авторы ссылаются на доклад спецпредставителя ООН по сексуализированному насилию в конфликтах и на данные Human Rights Watch, в которых говорится, что многие жертвы были убиты и не могут дать показания, а сексуализированное насилие в условиях войны часто остается недооцененным из-за психологических травм, страха и стигматизации. 

Кроме того, часть криминалистических доказательств на местах атак не была собрана или была собрана не надлежащим образом, поскольку нападавшие уничтожали доказательства, сжигая тела, дома и имущество. Цитата из доклада: 

Собранные данные свидетельствуют о том, что многие жертвы и дома были сожжены, нередко — вместе с людьми, пытавшимися укрыться внутри. В домах и на дорогах, где были обнаружены человеческие останки, комиссия и другие расследовательские группы зафиксировали признаки, соответствующие тяжелому сексуализированному насилию».

Групповые изнасилования, пытки, посмертное надругательство над телами

Комиссия выявила 13 повторяющихся паттернов сексуализированного насилия, включая:

  • изнасилования и групповые изнасилования;
  • сексуализированные пытки и увечья;
  • принудительное обнажение;
  • казни, связанные с сексуализированным насилием;
  • посмертное сексуализированное надругательство над телами;
  • сексуальное рабство;
  • сексуализированное насилие в присутствии членов семьи.

Повторяемость этих паттернов показывает, что речь идет не об отдельных актах жестокости, а о более широкой и системной тактике, использовавшейся во время атаки и после нее, отмечают авторы доклада.  

Членов семьи принуждали к сексуализированному насилию друг над другом

В задокументированных случаях жертв подвергали насилию на глазах у родственников. По крайней мере в одном случае членов семьи принуждали к сексуализированному насилию друг над другом.

Кроме того, боевики снимали насилие на видео и распространяли записи через соцсети, включая аккаунты жертв. В ряде случаев родственники заложников впервые узнавали о судьбе своих близких из таких публикаций.

Авторы отмечают, что эти действия были направлены не только на причинение вреда самим жертвам, но и на терроризирование семей, сообществ и общества в целом — отдельные акты насилия были превращены в инструмент психологической войны. Продолжающееся распространение этих материалов усиливает травму, мешает восстановлению пострадавших и продлевает последствия атак далеко за пределами самих преступлений, говорится в докладе.

Юридическая классификация

На основании собранных доказательств комиссия приходит к выводу, что в соответствии с международным правом перечисленные действия могут квалифицироваться как военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида. 

Авторы призывают к созданию специализированных механизмов расследования и обвинения с учетом специфики сексуализированного насилия, травмы пострадавших и необходимости подхода, ориентированного на жертв. Также подчеркивается необходимость международной координации.

Гражданская комиссия 

Комиссия была создана после 7 октября для документирования преступлений ХАМАС против женщин и детей. Ее возглавляет израильская юрист и специалист по международному праву Кохав Элькаям-Леви.

Организация позиционирует себя как независимую гражданскую комиссию и исследовательский правозащитный проект. До войны она называлась Dvora Institute и занималась гендерными и социальными вопросами, но после 7 октября сменила фокус и название. Ряд известных фигур, включая Хиллари Клинтон, оказывали проекту публичную поддержку. 

