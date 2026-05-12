В Израиле создадут военный трибунал для суда над участниками нападения 7 октября

Израильский кнессет принял закон о создании военного трибунала для суда над участниками нападения 7 октября 2023 года. Как передает The Times of Israel, решение принято единогласно: 93 голоса за и ни одного против. В состав трибунала войдут 15 судей.

Согласно документу, суд над захваченными боевиками будет сниматься на видео и транслироваться. Трибунал рассмотрит дела примерно 300 боевиков, которые участвовали в нападении, организованном ХАМАС. Ожидается, что им будут предъявлены обвинения в том числе по израильскому закону 1950 года о предотвращении геноцида и закону 2016 года о борьбе с терроризмом. Осужденные за геноцид могут быть приговорены к смертной казни.

7 октября 2023 года примерно пять-шесть тысяч боевиков из ХАМАС и других палестинских группировок пересекли границу сектора Газа в нескольких местах и напали на приграничные кибуцы, а также на посетителей музыкального фестиваля Nova, проходившего в пустыне Негев. Террористы убили примерно 1200 человек. Кроме того, более 250 человек, включая израильтян и иностранцев, были захвачены в заложники.

В марте кнессет принял закон о смертной казни для террористов, в случае если причиной атаки было «отрицание существования государства Израиль». Как указывают критики закона, фактически это означает, что смертная казнь будет применяться только к палестинцам.

Формально смертная казнь не была запрещена в Израиле и раньше, но на деле применялась лишь дважды за историю государства: в отношении капитана Меира Тувианского в 1948 году (впоследствии реабилитированного) и нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1962-м.