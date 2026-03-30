Кнессет принял закон о смертной казни для террористов

В Израиле Кнессет принял во втором и третьем чтении закон о смертной казни для террористов. За него проголосовали 62 депутата, против — 48, один воздержался. Об этом сообщается на сайте Кнессета.

Как сообщает израильский журналист Амит Сегаль израильский , ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который продвигал законопроект, попытался открыть бутылку шампанского прямо в Кнессете, однако ее забрали.

Смертная казнь в Израиле формально не была запрещена, однако на практике почти не применялась. За всю современную историю страны казнь применялась лишь дважды — в отношении капитана Меира Тувианского в 1948 году и нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1961-м, после чего смертные приговоры не выносились и не исполнялись.

Новый закон предусматривает, что за убийство, совершенное в рамках теракта, может назначаться смертная казнь. В первую очередь речь идет о жителях Западного берега (Иудеи и Самарии), не являющихся гражданами Израиля. В исключительных случаях суд сможет заменить смертную казнь пожизненным заключением.

Согласно тексту закона, смертный приговор должен приводиться в исполнение через повешение в течение 90 дней после вступления в силу решения суда.

Законопроект с самого начала вызвал резкую критику оппозиции и правозащитников, которые называют его дискриминационным и предупреждают о рисках политического использования, так как он касается только неевреев. Сторонники закона считают, что его принятие резко снизит число нападений палестинцев на израильтян. Закон был продвинут на фоне теракта 7 октября и коалиционных договоренностей.



В разговоре с The Insider израильский журналист Дан Гольдман отмечает, что закон будет отменен Высшим судом справедливости:

«Рассуждать об этом довольно бессмысленно, поскольку закон не пройдет БАГАЦ. На это собственно и рассчитывал Бен-Гвир. Как обычно шумиха и пиар из ничего».



