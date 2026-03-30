Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

664

 

 

 

 

 

Новости

Кнессет принял закон о смертной казни для террористов

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Израиле Кнессет принял во втором и третьем чтении закон о смертной казни для террористов. За него проголосовали 62 депутата, против — 48, один воздержался. Об этом сообщается на сайте Кнессета.

Как сообщает израильский журналист Амит Сегаль израильский , ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который продвигал законопроект, попытался открыть бутылку шампанского прямо в Кнессете, однако ее забрали. 

Смертная казнь в Израиле формально не была запрещена, однако на практике почти не применялась. За всю современную историю страны казнь применялась лишь дважды — в отношении капитана Меира Тувианского в 1948 году и нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1961-м, после чего смертные приговоры не выносились и не исполнялись.

Новый закон предусматривает, что за убийство, совершенное в рамках теракта, может назначаться смертная казнь. В первую очередь речь идет о жителях Западного берега (Иудеи и Самарии), не являющихся гражданами Израиля. В исключительных случаях суд сможет заменить смертную казнь пожизненным заключением.

Согласно тексту закона, смертный приговор должен приводиться в исполнение через повешение в течение 90 дней после вступления в силу решения суда.

Законопроект с самого начала вызвал резкую критику оппозиции и правозащитников, которые называют его дискриминационным и предупреждают о рисках политического использования, так как он касается только неевреев. Сторонники закона считают, что его принятие резко снизит число нападений палестинцев на израильтян. Закон был продвинут на фоне теракта 7 октября и коалиционных договоренностей.

В разговоре с The Insider израильский журналист Дан Гольдман отмечает, что закон будет отменен Высшим судом справедливости:

«Рассуждать об этом довольно бессмысленно, поскольку закон не пройдет БАГАЦ. На это собственно и рассчитывал Бен-Гвир. Как обычно шумиха и пиар из ничего».


 

смертная казнь

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте