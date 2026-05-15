Путин обязал регионы давать участникам войны против Украины единый набор льгот — от газификации жилья до бесплатного питания для детей

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников войны против Украины и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, российским регионам рекомендовано установить минимальный набор льгот для таких категорий граждан, независимо от даты и места заключения контрактов и других соглашений.

Меры поддержки должны предоставляться участникам войны как минимум до конца года, следующего за годом завершения «специальной военной операции». Для военных, получивших инвалидность из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, а также для семей погибших и пропавших без вести эти льготы должны действовать бессрочно.

Среди перечисленных в указе мер — компенсация до 100 тысяч рублей на газификацию жилья, приоритетное трудоустройство, помощь в переобучении и открытии бизнеса, внеочередная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, бесплатная психологическая помощь и социальное обслуживание на дому для нуждающихся. Для детей участников войны предусмотрены бесплатное питание, продленка, кружки, приоритетное зачисление в школы и детсады, а также путевки в организации отдыха и оздоровления.

Указ распространяется не только на российских военнослужащих и добровольцев, участвующих в войне против Украины, но и на людей, которые воевали в составе формирований «ДНР» и «ЛНР» с 2014 года. Отдельно в документе упоминаются участники «отражения вооруженного вторжения» и «вооруженных провокаций» на приграничных территориях России.

Высшим должностным лицам регионов поручено определить порядок предоставления льгот и учета таких мер поддержки. Власти также должны содействовать организациям торговли и другим компаниям в разработке программ скидок для участников войны, проводить информационные кампании и поддерживать общественные организации, занимающиеся помощью военным и их семьям.

13 мая The Insider сообщал, что власти Курской области сократили выдачу гуманитарной помощи переселенцам из приграничья — вместо двух раз в месяц продуктовые наборы теперь выдают один раз. О решении публично не объявляли: жители узнали о нем только после того, как их начали «разворачивать» в пунктах выдачи. Региональные власти объяснили сокращение помощи необходимостью «обеспечить гуманитарной помощью все категории населения до конца 2026 года».

