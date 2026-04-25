Путин дал вдовам участников войны против Украины право на поступление в вузы без экзаменов

The Insider
Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Владимир Путин подписал закон о создании специальных квот на поступление в вузы и колледжи без вступительных экзаменов для вдов и вдовцов участников войны против Украины. Как следует из поправок, льгота также распространяется на супругов погибших сотрудников ФСИН и МВД, а также бойцов формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые воевали с мая 2014 года.

Помимо поступления на программы бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования, им также станут доступны бесплатные подготовительные курсы в федеральных государственных вузах. Однако при вступлении в новый брак право на квоту теряется.

Госдума одобрила законопроект в третьем чтении на прошлой неделе. Инициативу внесли сенаторы и депутаты во главе с первым заместителем председателя Совфеда Владимиром Якушевым. По их словам, вдовы находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца. Многие после потери супруга полностью посвящают себя детям и нередко меняют профессию, чтобы обеспечивать семью, объяснял один из авторов законопроекта, сенатор Игорь Кастюкевич.

В конце прошлого лета желание получить высшее образование выразили около 600 вдов участников «СВО», сообщали в Минобрнауки. В РФ уже действует отдельная квота для самих военных и их детей. Она также действует для детей медработников, умерших от ковида, и составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест. В 2025-м в 18 лучших российских университетов по этой льготе поступили почти 3 тысячи человек, годом ранее — более 2 тысяч.

Помимо этого, Путин также подписал законы о запрете увольнять тех, кто вернулся на работу с фронта, и бесплатном проезде для двух близких родственников до места лечения военного.

