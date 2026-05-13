Власти Курской области урезали гумпомощь для жителей приграничья. Об этом не сообщали публично, переселенцы узнали о решении месяц спустя

Власти Курской области сократили количество гуманитарной помощи, выдаваемой переселенцам из приграничных областей региона. Если ранее переселенцы могли получить помощь два раза в месяц, то сейчас ее выдают всего один раз, а тех, кто пришел дважды за месяц, — «разворачивают» и требуют прийти в следующем месяце. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В частности, Telegram-канал «Курский соловей въет уютное гнездышко» написал следующее:

«Гуманитарную помощь жителям приграничья сокращают вдвое: с двух раз в месяц до одного.

Официальное объяснение звучит так:

„Решение о периодичности выдачи гуманитарной помощи принято на основании проведённого анализа, который показал, что установленный порядок позволит обеспечить гуманитарной помощью все категории населения до конца 2026 года“. <...>

Если уж вы начали экономить и на гумпомощи, я боюсь представить, насколько всё печально, Александр Евсеевич <губернатор региона Александр Хинштейн — The Insider>. Ну не может быть настолько плохо, чтобы в целях экономии вы начали отбирать у стариков еду».

Telegram-канал «Суджа родная» опубликовал обращение к Александру Хинштейну депутата Новоивановского сельского совета Василия Ильина:

«Сегодня мне звонили люди и были обеспокоены то что прочитали в социальных сетях о выдачи гумпомощи, гумпощь которую теперь будут выдавать один раз в месяц, за место двух раз как было ранее. Они попросили меня предать это огласки, так как гумпощь которую они получали два раза в месяц для их семей это было серьёзной поддержкой. Большая часть людей звонили пенсионного возраста, люди которые живут за счёт пенсии, на эту пенсию которую они получают в Курске прожить очень тяжело, а получение гумпощи два раза в месяц для них это серьёзная поддержка, так же и молодые семьи с детьми просили предать огласки решение по гумпощи». <орфография и пунктуация сохранены — The Insider>.

Ильин сослался на решение Оперативного штаба Курской области от 30 марта этого года. Информация о нем размещена на сайте Правительства Курской области.

«На встрече было предложено продолжать выдачу гуманитарных наборов один раз в месяц. Это поможет структурировать эту важную работу и рационально распределять поддержку среди всех категорий жителей приграничья. Проведенный анализ показал, что такая периодичность позволит гарантированно обеспечить гуманитарной помощью всех нуждающихся жителей приграничья. Для особо нуждающихся категорий граждан будет предусмотрена возможность получения помощи дважды в месяц — по заявкам, оформляемым через глав местных поселений. Данное предложение было единогласно поддержано участниками заседания.

В продуктовый набор входит: до 1 кг муки, 2 пакета крупы, 2 пачки макарон, до 1 кг сахара, до 1 литра подсолнечного масла, чай, 3 штуки мясных консервов, 3 штуки рыбных консервов, 1 штука овощных консервов, 1 штука сладких консервов, 4 штуки продуктов быстрого питания, а также кондитерские изделия весом до 500 грамм. Формирование наборов осуществляется в зависимости от наличия товаров на складах», — говорится в сообщении.

При этом официальных документов, регулирующих порядок выдачи гумпомощи, в открытом доступе нет, а в разделе сайта, посвященного помощи для жителей — переселенцев из приграничья, и на портале «Госуслуги» не говорится, сколько раз за месяц можно получить помощь — только перечислены пункты выдачи. На официальных страницах в соцсетях правительства и губернатора о сокращении помощи также не сообщалось.

Как рассказал The Insider житель одного из приграничных районов, гуманитарную помощь переселенцам начали выдавать вскоре после вторжения ВСУ летом 2024 года и для многих она была серьезным подспорьем:

«Выдавали еду и базовые вещи — памперсы, например. За помощью в основном ходили неработающие люди: пенсионеры, семьи с большим количеством детей. Сейчас тем, кто пришел второй раз, говорят: „Вы уже получали, приходите через месяц“. Выдавали ее чуть ли не с августа 2024 года — проблем с ней не было даже в самом начале».

О получении новых партий власти Курской области продолжали отчитываться вплоть до последнего времени: последнее сообщение подобного рода было размещено региональным МЧС в канале в Max 7 мая:

"В Курскую область прибыла колонна Ногинского спасательного центра МЧС России. Доставлено порядка 30 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания: чай и подсолнечное масло.

Все грузы отправляются в специальные пункты, где проходят сортировку. Волонтеры формируют из них продовольственные наборы для последующей раздачи населению через пункты выдачи гуманитарной помощи. Куряне, вынужденно покинувшие свои дома, обеспечиваются всем необходимым", - говорится в сообщении.

В феврале региональный телеканал 46.tv рассказал, что в Курск прибыли две колонны со 190 тоннами продуктов от Росрезерва, также предназначавшихся для раздачи жителям.

Несмотря на то, что российские войска освободили Курскую область от ВСУ больше года назад, жизнь там всё еще далека от нормальной: власти регулярно сообщают о налетах беспилотников, в приграничных регионах многие здания и объекты инфраструктуры разрушены, даже не пострадавшее от обстрелов жилье за месяцы без хозяев пришло в негодность. Два дня назад Хинштейн объявил о поправках в постановление Правительства РФ, позволяющих признавать поврежденными так называемые размороженные дома (те, в которых из-за заброшенности зимой пострадали водоснабжение и отопление). Местный паблик «Суджа VK» опубликовал снятое в апреле этого года видео, где хорошо видно, что разрушения после украинского наступления так и не были ликвидированы: видны разбитые окна, поврежденные крыши частных домов, разбитые дороги, кучи обломков.