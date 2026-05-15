Глава МИД Ирана Аракчи подтвердил переговоры с Россией о хранении обогащенного урана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран обсуждал с Москвой возможность хранения иранского обогащенного урана в России. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам Аракчи, иранская сторона поблагодарила Россию за готовность помочь, однако обсуждение вопроса с США Иран намерен отложить до более позднего этапа переговоров.

«Когда мы дойдем до этого этапа, мы, очевидно, проведем дополнительные консультации с Россией и посмотрим, может ли российское предложение помочь или нет», — сказал министр. При этом он подчеркнул, что сейчас речи об этом не идет.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вывезти обогащенный уран из Ирана. РФ уже вывозила часть запасов иранского урана в рамках ядерной сделки 2015 года, из которой США вышли при первой администрации Трампа.

Ранее иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опровергло сообщения западных СМИ о том, что Тегеран согласился вывезти обогащенный уран за пределы страны.

Перед этим газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на анонимные источники, что Иран согласился передать часть запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией его возврата в случае провала переговоров.

Ранее США предложили Ирану план из 14 пунктов, предусматривающий прекращение разработки ядерного оружия, остановку обогащения урана на 12 лет и передачу около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Взамен Вашингтон обещал постепенно снять санкции и разблокировать часть иранских активов. Президент США Дональд Трамп назвал переданный ответ Ирана «совершенно неприемлемым».



Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В начале апреля стороны при посредничестве Пакистана договорились о временном перемирии, однако оно регулярно нарушается. С 13 апреля США сохраняют морскую блокаду иранских портов, а Иран периодически обстреливает коммерческие суда в Ормузском проливе, а также атакует страны Персидского залива беспилотниками. Кроме того, несмотря на перемирие, в Ливане продолжается война Израиля с поддерживаемой Ираном шиитской группировкой «Хезболла».