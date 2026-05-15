Никол Пашинян подал иск против миллиардера Самвела Карапетяна, который обвинил премьера в употреблении галлюциногенных грибов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал гражданский иск против лидера партии «Сильная Армения», миллиардера Самвела Карапетяна. Об этом сообщает проправительственный Telegram-канал «Баграмян 26» со ссылкой на данные судебной информационной системы Datalex.

Пашинян требует от Карапетяна опровергнуть его заявление о «галлюциногенных грибах» и выплатить компенсацию в размере 6 млн драмов ($16 тысяч). Согласно иску, опровержение должно быть размещено как минимум в трех СМИ, имеющих не менее 200 тысяч подписчиков на YouTube.

Как сообщали армянские СМИ, Карапетян во время пресс-конференции 7 мая заявил, что премьер-министр употребляет галлюциногенные грибы: «Никол Пашинян привез из Китая грибы, вызывающие галлюцинации, и употребляет их каждый раз перед выступлением» (цитата по News.am).

Позднее представитель партии «Сильная Армения», бывший директор «Электрических сетей Армении» Давид Казинян заявил, что Пашиняна якобы давно подозревали в употреблении стимуляторов: «Он [Карапетян] заявил о том, что всегда все подозревали, просто не знали, грибы это или что-то другое».

Пашинян в свою очередь пообещал, что подаст на Карапетяна в суд и там заставит его «съесть тонну галлюциногенных грибов».

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Центризбиком страны зарегистрировал для участия в них 19 политических сил, в том числе правящую партию «Гражданский договор» Пашиняна и «Сильную Армению» Карапетяна. Сам миллиардер баллотироваться не может, поскольку он только в этом году решил отказаться от российского паспорта. Согласно армянскому законодательству, обязательное условие участия в выборах — иметь единственное, армянское, гражданство как минимум последние четыре года. Также Карапетян сейчас находится под следствием по обвинению в публичных призывах к захвату власти, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и другим.