Китай закупит у США 200 самолетов Boeing, объявил Трамп

Китай готов купить у США 200 самолетов Boeing, заявил американский президент Дональд Трамп телеканалу Fox News после встречи с Си Цзиньпином. В преддверии встречи двух лидеров обсуждалась закупка Пекином порядка 500 самолетов, акции компании упали.

«Сегодня он [Си Цзиньпин] согласился заказать у нас 200 самолетов. Это очень серьезно: 200 больших самолетов Boeing. Это [обеспечит] очень много рабочих мест. Boeing хотел [продать] 150 самолетов, а продаст 200», — сказал Трамп.

Подробности сделки пока не разглашаются. Потенциально подобная сделка может улучшить положение американского производителя самолетов, отмечает газета The New York Times. Впрочем, китайская сторона до сих пор официально не подтвердила заказ: в самой компании Boeing журналистов также перенаправили в Белый дом.

При этом количество самолетов, которое назвал Трамп, в два с лишним раза меньше, чем то, которое до этого обсуждалось чиновниками двух стран. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, перед встречей Трампа и Си речь шла о закупке Пекином примерно 500 самолетов Boeing 737 MAX, а также, возможно, десятков более дорогих широкофюзеляжных самолетов.

Акции компании на торгах 14 мая упали на 4,1%.

Последний крупный заказ Пекина у компании Boeing был размещен во время визита Трампа в Пекин в ноябре 2017 года, затем поставки приостанавливались на время из-за пандемии COVID-19. Они возобновились лишь в 2024 году, но торговые отношения между США и Китаем вскоре испортились из-за пошлин, введенных Трампом. Сейчас на китайском рынке доминирует европейский Airbus.