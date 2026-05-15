Число погибших в результате удара по Киеву увеличилось до 24, раненых — до 48. Спасатели завершили разбор завалов на месте разрушенного дома

В Киеве утром 15 мая завершились поисково-спасательные работы на месте многоквартирного дома, частично разрушенного в результате атаки ВС РФ на украинскую столицу накануне. Число погибших увеличилось до 24, пострадали 48 человек.

В столице 15 мая объявлен днем траура по погибшим, пишет мэр города Виталий Кличко. В своем посте он называет эту атаку самой массированной на столицу.