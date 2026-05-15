Число погибших в результате удара по Киеву увеличилось до 24, раненых — до 48. Спасатели завершили разбор завалов на месте разрушенного дома

В Киеве утром 15 мая завершились поисково-спасательные работы на месте многоквартирного дома, частично разрушенного в результате атаки ВС РФ на украинскую столицу накануне. Число погибших увеличилось до 24, пострадали 48 человек.
В столице 15 мая объявлен днем траура по погибшим, пишет мэр города Виталий Кличко. В своем посте он называет эту атаку самой массированной на столицу.
Среди 24 погибших как минимум трое детей. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пострадало 48 человек, из которых двое — дети. Спасательные работы продолжались около 28 часов.