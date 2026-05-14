ВС РФ нанесли удар по Киеву: частично обрушилась девятиэтажка, более 40 человек ранены

Россия в ночь на 14 мая атаковала украинскую столицу. По последним данным, в столице около 40 человек получили ранения, двое погибли, пишет мэр Виталий Кличко.

Обновлено 10:15. Количество пострадавших увеличилось до 40, заголовок новости был обновлен. Обновлено 11:10. Число погибших увеличилось до трех человек.

Среди пострадавших — месячный ребенок. Как минимум тридцать человек доставили в больницы.

В одном из районов города — Дарницком — частично обрушился многоэтажный дом. В результате 18 квартир полностью разрушены. Кличко также пишет, что на левом берегу города возникли перебои с водоснабжением. Обломки беспилотников также упали в других районах города.