США добиваются возобновления экспорта белорусского калия через Литву — глава МИД страны

США оказывают давление на Литву, добиваясь возобновления экспорта белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды, который был остановлен после введения санкций против режима Александра Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает Reuters.

По словам Будриса, раньше он отрицал наличие такого давления, однако теперь «появилась дополнительная активность со стороны США». При этом глава литовского МИД подчеркнул, что Вильнюс поддерживает санкции Евросоюза против белорусского калия и не собирается обсуждать возобновление транзита, пока ограничения остаются в силе.

Речь идет о поставках компании «Беларуськалий» — одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. До 2022 года Беларусь экспортировала калий через литовский порт Клайпеды в Индию, Китай и Бразилию. Транзит был остановлен после введения американских санкций против «Беларуськалия» из-за репрессий по окончании президентских выборов 2020 года, результаты которых западные страны не признали.

Евросоюз ввел собственные санкции против белорусского калия в 2022 году — после начала полномасштабного вторжения России в Украину и поддержки Минском российской армии. Эти ограничения действуют как минимум до февраля 2027 года.

При этом санкции США против белорусского калия были сняты в марте 2026 года после сделки, заключенной при посредничестве Вашингтона: Минск освободил 250 политзаключенных. Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул тогда заявлял литовскому вещателю LRT, что возобновление экспорта через Литву «было бы выгодно Соединенным Штатам».

В марте 2025 года Белорусский расследовательский центр писал, что «Беларуськалий» продолжает поставлять продукцию в ЕС в обход санкций. По данным расследователей, техническая соль галит, которую производит подсанкционная компания, поступала в Евросоюз через другие фирмы под видом противогололедного агента Norta. В «Беларуськалии» журналистам подтвердили, что агент производят из их галита, однако формально его реализуют другие компании.